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Новости
Украина
17 октября 19, 09:13
Вакарчук рассказал о "факторе Януковича" в работе "Голоса"
Вакарчук
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По словам нардепа, во фракции "проверяют Януковичем" законопроекты коллег из Слуги народа

Глава партии Голос Святослав Вакарчук рассказал, что если в его фракции понимают, что при президенте Януковиче не голосовали бы за законопроект коалиции, то за него не голосуют и при президенте Зеленском. Об этом он сообщил в интервью УП.

"В нашей команде мы проверяем законы на "фактор Януковича". Вот вносится законопроект Слугой народа. Особенно по изменению норм Конституции. И когда мы его рассматриваем, мы смотрим: если бы президентом был Янукович, мы бы голосовали за этот закон или нет?", - объяснил принцип работы партии Вакарчук.

Ранее журналисты Слідство.Інфо сообщили, что во время парламентской избирательной кампании в пользу партии Голос якобы работала ботоферма.
liga.net
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