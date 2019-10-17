Вакарчук рассказал о "факторе Януковича" в работе "Голоса"

Глава партии Голос Святослав Вакарчук рассказал, что если в его фракции понимают, что при президенте Януковиче не голосовали бы за законопроект коалиции, то за него не голосуют и при президенте Зеленском. Об этом он сообщил в интервью УП.

"В нашей команде мы проверяем законы на "фактор Януковича". Вот вносится законопроект Слугой народа. Особенно по изменению норм Конституции. И когда мы его рассматриваем, мы смотрим: если бы президентом был Янукович, мы бы голосовали за этот закон или нет?", - объяснил принцип работы партии Вакарчук.