Один украинский воин погиб, еще один был ранен на Донбассе

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 23 обстрела:

- семь раз возле Водяного, на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1 и БМП-2, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- трижды неподалеку от Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды в районе Песков - из минометов калибра 120 и 82 мм гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- два раза возле Лебединского - из минометов калибра 82 и 120 мм и гранатометов;

- дважды вблизи Марьинки - из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и стрелкового оружия;

- возле Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов;

- два раза неподалеку от Чермалыка - из крупнокалиберных пулеметов;

- дважды возле Талаковки - из стрелкового оружия;

- в районе Новомихайловки - из подствольных гранатометов;

- вблизи Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов:

- трижды неподалеку от Луганского - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

- возле Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2.

- вблизи Золотого, Новозвановки и Катериновки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один - получил ранение", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.