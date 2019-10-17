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Новости
Украина
17 октября 19, 11:05
В Украину идут четыре опасных вируса гриппа
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В этом году все больше украинцев рискуют заболеть гриппом

В этом году все больше украинцев рискуют заболеть гриппом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

За сезон 2018-2019 в стране зафиксировали 5,4 млн случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Центр общественного здоровья прогнозирует, что в этом сезоне переболеет до 6,7 млн человек.

Рост заболеваемости начнется с конца октября. А эпидемический порог будет достигнут в конце ноября, предупреждают аналитики ведомства. Пик заболеваемости припадет на декабрь и январь.

"Ожидается две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января - начале февраля с возможным максимальным уровнем на четыре недели 2020 года", - говорится в отчете Центра общественного здоровья.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Украине и по всему Северному полушарию будут циркулировать четыре вида вируса гриппа:

- Bиpyc, похожий на A/Brisbanel 02120 1 S(H1N1 )pdm09; 
- Bиpyc, похожий на A/Kansasll4l2017(H3N2); 
- Bиpyc, похожий на B/Coloradol06l2017 (линия B/Victoria/2l87); 
- Bиpyc, похожий на B/Phuketl3073l2013 (линия B/Yamagata/l6/88).
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