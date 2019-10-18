Нацсовет проверит телеканал "НАШ" из-за интервью с Азаровым

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку ООО Наша Прага (Киев, спутниковое вещание, логотип НАШ) из-за высказываний экс-премьер-министра Украины Николая Азарова в передаче Гордон. Об этом в четверг, 17 октября, сообщила пресс-служба Нацсовета.

"Национальный совет на заседании 17 октября назначил внеплановую проверку ООО Наша Прага, г.Киев (логотип Макси-ТВ), в связи с трансляцией программы, во время которой распространялись высказывания, имеющие признаки нарушений действующего законодательства, - говорится в сообщении.

Мониторинг спутникового вещания телеканала Макси-ТВ 5 октября зафиксировал трансляцию передачи Гордон, гостем которой был Азаров. В программе были распространены высказывания, имеющие признаки нарушения лицензиатом требований закона Украины Об информации. Информация также имела признаки нарушений закона О телевидении и радиовещании.





Отмечается, что после выездной проверки деятельности компании будет принято “соответствующее решение“.





Напомним, владельца каналов “112 Украина“ и “NewsOne“ допросила СБУ. Следователи допрашивали его как свидетеля по делу о терроризме.



