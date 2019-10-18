В Раде создали комиссию по обеспечению суверенитета Украины

Принять постановление предложили четыре фракции: Голос, Слуга народа, Европейская солидарность и Батькивщина.

Депутаты поддержали проект постановления о создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины (№2268) за основу и в целом.

"За" проголосовали 316 парламентариев.

ВСК поручено обеспечить изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов ВР по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

В состав ВСК вошли 12 народных депутатов.

"Избрать председателем Временной специальной комиссии Рахманина Сергея Ивановича (фракция политической партии "Голос"), заместителем председателя — Корниенко Александра Сергеевича (фракция политической партии "Слуга народа")", — говорится в тексте постановления.

Также в комиссию назначили:

Комиссия будет проводить слушания в закрытом режиме.