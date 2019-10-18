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Новости
Украина
17 октября 19, 18:47
В Раде создали комиссию по обеспечению суверенитета Украины
Верховная Рада
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Парламент поддержал создание ВСК по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины.

Принять постановление предложили четыре фракции: Голос, Слуга народа, Европейская солидарность и Батькивщина.

Депутаты поддержали проект постановления о создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины (№2268) за основу и в целом.

"За" проголосовали 316 парламентариев.

ВСК поручено обеспечить изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов ВР по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

В состав ВСК вошли 12 народных депутатов.

"Избрать председателем Временной специальной комиссии Рахманина Сергея Ивановича (фракция политической партии "Голос"), заместителем председателя — Корниенко Александра Сергеевича (фракция политической партии "Слуга народа")", — говорится в тексте постановления.

Также в комиссию назначили:

Арахамию Давида Георгиевича, Кравчук Евгению Михайловну, Герасименко Игоря Леонидовича, Геращенко Ирину Владимировну, Завитневича Александра Михайловича, Потураева Никиту Руслановича, Лубинца Дмитрия Валерьевича, Соболева Сергея Владиславовича, Ткаченко Максима Николаевича, Яременко Богдана Васильевича.

Комиссия будет проводить слушания в закрытом режиме.
liga.net
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