В ВР создали межфракционное депутатское объединение "Кубань"

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее объявление сделал во время заседания парламента первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Главой объединения избран нардеп Алексей Гончаренко.

"Вместе с коллегами депутатами создали межфракционное депутатское объединение Кубань. Спасибо коллегам, которые предоставили мне возможность стать руководителем объединения. Наша задача разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы тоже будут находится под нашим вниманием", - написал Гончаренко на своем телеграм-канале.