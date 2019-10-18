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Украина
17 октября 19, 18:55
В ВР создали межфракционное депутатское объединение "Кубань"
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В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение "Кубань".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее объявление сделал во время заседания парламента первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Главой объединения избран нардеп Алексей Гончаренко.

"Вместе с коллегами депутатами создали межфракционное депутатское объединение Кубань. Спасибо коллегам, которые предоставили мне возможность стать руководителем объединения. Наша задача разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы тоже будут находится под нашим вниманием", - написал Гончаренко на своем телеграм-канале.
censor.net.ua
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