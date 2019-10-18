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Новости
Украина
17 октября 19, 20:07
Гончарук дал поручения местным властям
Алексей Гончарук
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На заседании с председателями ОГА правительство представило инфраструктурную карту, которую должны доработать по регионам до 10 декабря.
Премьер-министр Алексей Гончарук поручил руководству облгосадминистраций до 10 декабря разработать проекты развития инфраструктурной сети для своих регионов. Об этом шла речь на селекторном совещании в четверг, 17 октября, сообщил Гончарук в Facebook.

"Теперь каждая область имеет четкий дедлайн - до 10 декабря каждой ОГА смоделировать собственную инфраструктурную сеть, которая должна быть в каждой области. С четкими обозначениями: где нужно создать школу, где - детский сад, а где - полицейский участок", - написал Гончарук, напомнив, что в тергромадах и городах областного значения проживает более 70% украинцев.

   Он отметил, что в Программе действий правительства четко сформулированы услуги, которые гарантирует государство каждом украинцу для комфортной и безопасной жизни. Например, в каждой громаде должна быть опорная школа, к которой детей подвозит школьный автобус. Каждый ребенок должен ходить в детский сад. Семейный врач и фельдшер должны быть не дальше, чем в 7 км. Центры предоставления админуслуг должны быть доступны за 30 минут, а специализированная помощь - 60 минут. 

 "Это абсолютно четкие цели, которые уже в ближайшее время будут доступны для всех граждан. Но инфраструктурная сеть, которая сегодня есть, не дает нам возможности воплощать наши планы в жизнь - она устарела и не отвечает современным требованиям", - отметил Гончарук.

   По его словам, за последние полтора месяца была создана карта, на которую нанесены всю инфраструктуру в стране - а это более 110 тысяч объектов: школ, детских садов, больниц, полицейских пунктов. На сегодняшнем селекторном совещании эту карту представили всем руководителям ОГА, ее направили в области.   

Ранее Гончарук сообщил, что в целом отопительный сезон в Украине начнется вовремя, кроме двух городов - Смелы и Нового Раздела.
bigmir.net
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