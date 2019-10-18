Зеленский инициирует мораторий на проверки ФЛП

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц-предпринимателей". Соответствующий указ № 761/2019 опубликован на сайте офиса президента в четверг, 17 октября.

Указ направлен на улучшение условий для развития предпринимательства, осуществляемого физическими лицами-предпринимателями.

Кабмин должен обеспечить создание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с привлечением к его работе представителей общественных организаций, представляющих интересы малого бизнеса.

В течение двух недель должны быть разработаны и внесены на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на либерализацию условий и критериев отнесения ФЛП к первой группе упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, в частности путем установления большего размера предельного объема их дохода в течение календарного года, предоставления им права использовать труд наемных лиц, а также расширения перечня видов деятельности, которые могут осуществлять такие субъекты хозяйствования.

Должен быть подготовлен также законопроект о введении двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП (кроме осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения) по соблюдению ими порядка применения регистраторов расчетных операций и смягчения ответственности этих лиц за нарушение ими установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением РРО.

Кроме того, должны быть приняты необходимые меры для обеспечения прозрачных и необременительных процедур регистрации расчетных операций при реализации товаров и услуг через интернет и проведения разъяснения о порядке применения таких процедур. С 1 января 2020 года должна быть обеспечена возможность тестирования налогоплательщиками при осуществлении расчетных операций бесплатного программного решения для использования такими плательщиками программных РРО.

Напомним, что ранее Зеленский подписал закон о кассовых аппаратах. Президент подписал законы о применении кассовых аппаратов и программных РРО для малого бизнеса.

Также сообщалось, что при Кабмине создали комиссию по защите бизнеса. Премьер заявил, что к правительству часто обращаются с жалобами на то, что бизнесменов "кошмарят" и требуют взятки. Комиссия займется этими проблемами.



