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Украина
17 октября 19, 20:23
Рада усилила контроль за выплатой субсидий и соцпомощи.
субсидии
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Парламент принял во втором чтении и в целом Закон о мониторинге государственных выплат.

Он позволит обнаружить махинации при начислении субсидий и социальной помощи.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №1231 о верификации и мониторинге государственных выплат. "За" проголосовало 249 депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Проект авторства главы финансового комитета парламента Даниила Гетманцева призван повысить адресность и эффективность госвыплат, содействовать развитию "справедливой системы социального обеспечения", а также обеспечить эффективное использование бюджетных средств.

Верификация государственных выплат - это комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, поданной для назначения, начисления и осуществления государственных выплат (соцпомощи, субсидий, дотаций и пр.).

Документ определит основные этапы верификации и мониторинга выплат, а также перечень информации, которая подается для верификации.

Ожидается, что закон будет способствовать повышению адресности госвыплат, рациональному использованию бюджетных средств, минимизирует потери бюджета от мошенничества в социальной сфере и автоматизирует проверку госвыплат.
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censor.net.ua
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