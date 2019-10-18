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Новости
Украина
17 октября 19, 21:30
Морозы до минус 20: украинцев шокировали приходом зимы
зима
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После долгожданного "бабьего лета" в Украине ударят морозы

После долгожданного "бабьего лета" в Украине ударят морозы. Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань. Об этом пишет Obozrevatel.

По его словам, уже в октябре украинцев ждут похолодания. Однако продлятся они недолго, всего пару дней, после чего снова вернется потепление.

Вторая волна серьезных похолоданий придет с 24 и 25 октября.Днем температура составит +7 +10, ночью будет доходить до +2 +3 градусов. И уже к концу месяца потепления ждать не стоит.

Начало ноября будет довольно теплым, днем будет до +14, а после 10 числа, несколько дней будет не выше +9. Но уже с 12 по 22 ноября начнутся устойчивые морозы.

В этот период будет -2 -4, а 17 и 18 ноября температура будет достигать -9 -11. И с 23 ноября снова потепление, которое продлится до конца ноября.

"А вот настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. Морозы будут невысокие -4 -5, -11 -12. А уже 24-25 декабря могут достигать -13 -15", - отмечает эксперт.

Весь январь будет морозный. В феврале станет еще холоднее, морозы будут достигать -20.

Снег будет идти постоянно. Больших периодов оттепели не наблюдается. Практически вся зима будет очень снежная.
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