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Новости
Украина
17 октября 19, 21:38
Дело Гладковского: появились новые детали
Олег Гладковский
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Олег Гладковский выступил с заявлением
В четверг, 17 октября, НАБУ задержало экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Мужчина пытался вылететь из Украины, но его не выпустили из страны. После чего его задержали в ресторане на Бориспольской трассе.

"Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", но был задержан на границе сотрудниками НАБУ", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что бывший первый заместитель секретаря СНБО задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (часть 2 статья 364 УК Украины).

"Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия. Детали - позже", - добавили в НАБУ.

Позже экс-заместитель секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский выступил с объяснением. Бывший чиновник рассказал, куда собирался улетать.

"Все это задержание – не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент автомобильной корпорации Богдан сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами. Поэтому такие действия не имеют ничего общего с правосудием, скорее это можно расценить как ручное управление силовыми органами ", - заявили в корпорации, приложив скан-копии приглашений.



Напомним, в конце февраля 2019 года журналисты-расследователи опубликовали масштабное расследование 

Хищение миллионов на оборонке и российская контрабанда. Журналисты разоблачили схемы окружения Порошенко
о коррупции и хищениях в оборонном комплексе Украины. По их данным, к схеме вывода из украинской оборонки сотен миллионов гривен причастен друг и партнер Порошенко, экс-член СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин.

Отметим, что до 2014 года Олег Гладковский носил фамилию Свинарчук. Об одной из версий изменения фамилии заявил тогдашний журналистов-расследователей, а ныне нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский:

"Почему через два дня как выиграл Порошенко, он сменил фамилию. Потому что в России он владеет бизнес-империей как Свинарчук, а здесь заместитель председателя СНБО как Гладковский".

Журналисты также обнародовали секретную переписку участников преступной схемы, внутренние документы, доказательства договоренностей о взятках. Размер хищения составляет не меньше 250 миллионов гривен.

НАБУ открыло уголовное производство, а Гладковского уволили с СНБО.

Тогдашний президент Украины Петр Порошенко после обнародования журналистского расследования ввел в действие решение СНБО о реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа.

Нинешний президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября заявил о том, что вскоре следует ожидать результаты по делу фигуранта резонансного расследования о коррупции в "Укроборонпроме" и бывшего члена СНБО Олега Гладковского.
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