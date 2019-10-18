Дело Гладковского: появились новые детали

В четверг, 17 октября, НАБУ задержало экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.





Мужчина пытался вылететь из Украины, но его не выпустили из страны. После чего его задержали в ресторане на Бориспольской трассе.

"Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", но был задержан на границе сотрудниками НАБУ", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.





Сообщается, что бывший первый заместитель секретаря СНБО задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (часть 2 статья 364 УК Украины).





"Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия. Детали - позже", - добавили в НАБУ.





Позже экс-заместитель секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский выступил с объяснением. Бывший чиновник рассказал, куда собирался улетать.

"Все это задержание – не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент автомобильной корпорации Богдан сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами. Поэтому такие действия не имеют ничего общего с правосудием, скорее это можно расценить как ручное управление силовыми органами ", - заявили в корпорации, приложив скан-копии приглашений.





Напомним, в конце февраля 2019 года журналисты-расследователи опубликовали масштабное расследование





Хищение миллионов на оборонке и российская контрабанда. Журналисты разоблачили схемы окружения Порошенко

о коррупции и хищениях в оборонном комплексе Украины. По их данным, к схеме вывода из украинской оборонки сотен миллионов гривен причастен друг и партнер Порошенко, экс-член СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин.





Отметим, что до 2014 года Олег Гладковский носил фамилию Свинарчук. Об одной из версий изменения фамилии заявил тогдашний журналистов-расследователей, а ныне нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский:





"Почему через два дня как выиграл Порошенко, он сменил фамилию. Потому что в России он владеет бизнес-империей как Свинарчук, а здесь заместитель председателя СНБО как Гладковский".





Журналисты также обнародовали секретную переписку участников преступной схемы, внутренние документы, доказательства договоренностей о взятках. Размер хищения составляет не меньше 250 миллионов гривен.





НАБУ открыло уголовное производство, а Гладковского уволили с СНБО.





Тогдашний президент Украины Петр Порошенко после обнародования журналистского расследования ввел в действие решение СНБО о реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа.





Нинешний президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября заявил о том, что вскоре следует ожидать результаты по делу фигуранта резонансного расследования о коррупции в "Укроборонпроме" и бывшего члена СНБО Олега Гладковского.