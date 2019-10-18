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Украина
17 октября 19, 22:02
Нардепы приняли закон электронного документооборота в Раде
Верховная Рада
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17 октября парламент принял закон о внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины относительно внедрения электронного документооборота, связанного с законодательным процессом (№1044-1),

Как передает Цензор.НЕТ, это решение поддержало 256 народных депутатов.

"Целью проекта закона является введение электронного документооборота в Верховной Раде Украины", – говорится в пояснительной записке.

Закон вносит изменения в ст. 91 регламента Верховной Рады о подаче сопроводительных документов к законопроекту в электронном виде и в ст. 97 о введении дела законопроекта в электронном виде.
censor.net.ua
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