Нардепы приняли закон электронного документооборота в Раде

Как передает Цензор.НЕТ, это решение поддержало 256 народных депутатов.



"Целью проекта закона является введение электронного документооборота в Верховной Раде Украины", – говорится в пояснительной записке.



Закон вносит изменения в ст. 91 регламента Верховной Рады о подаче сопроводительных документов к законопроекту в электронном виде и в ст. 97 о введении дела законопроекта в электронном виде.

