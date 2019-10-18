Корниенко рассказал о планах изменить Конституцию

Они предусматривают в том числе утверждение нового административно-территориального устройства, введение института префектов.

Об этом представитель первый зампредседателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал во время заседания Совета доноров по вопросам децентрализации в парламентском комитете, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Относительно изменений в Конституцию, то у нас есть четыре направления ... Первое - закрепление четкой системы административно-территориального устройства, это фактически закрепление трехуровневой системы. Первичное звено - это община, и принцип вездесущности заключается в том, что вся территория Украины будет покрыта общинами. Какое-то количество общин образуют округ - это субрегиональный уровень административно-территориального устройства ... Третий уровень - регионы, это современные области в пределах, в которых они есть сейчас и АР Крым", - пояснил Корниенко. При этом, по его словам, по поводу термина "округ" еще проведут консультации с обществом.

Корниенко пояснил, что второе направление заключается в закреплении эффективной системы местного самоуправления, а третьим направлением является введение института префектов в систему исполнительной власти.

"Префект будет представлять исполнительную ветвь власти на соответствующей территории, возглавлять префектуру, будет государственным служащим в структуре управления Кабмина. Префект может работать на уровне области и округа. Механизм его назначения на должность - Президент Украины по представлению Кабинета министров", - сказал нардеп.

Он отметил, что четвертым направлением является обеспечение материальной и финансовой основы местного самоуправления.

Корниенко отметил, что изменения должны способствовать утверждению новых принципов местного самоуправления на основании принципов Европейской хартии о местном самоуправлении.

"Мы начинаем очередную попытку завершить реформу децентрализации ... Изменения в Конституцию, которые мы сейчас готовим, должны обеспечить необратимость процесса децентрализации и реформы местного самоуправления", - отметил Корниенко.