В Черкасской области изъяли партию боеприпасов из зоны ООС

В Черкасской области сотрудники полиции изъяли у местного жителя боеприпасы, привезенные из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.





Отмечается, что к сотрудникам Жашковского отделения полиции поступила оперативная информация о том, что житель одного из сел района хранит в своем доме боеприпасы.





Во время обыска оперативники обнаружили три гранаты Ф-1, две гранаты РГД-5, запалы к гранатам УЗРГМ, семь сигнальных ракет, противотанковую кумулятивная гранату РКГ-3, сигнальную мину, взрывпакет, дымовую шашку и патроны калибра 7,62 мм. Как пояснил мужчина, обнаруженные предметы он привез из зоны ООС.

Сейчас полицейские устанавливают, с какой целью мужчина хранил такое количество боеприпасов. Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).