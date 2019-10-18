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Новости
Украина
18 октября 19, 08:59
В Черкасской области изъяли партию боеприпасов из зоны ООС
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Сотрудники Жашковского отделения полиции получили информацию о том, что местный житель хранит в своем доме боеприпасы.

В Черкасской области сотрудники полиции изъяли у местного жителя боеприпасы, привезенные из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.


Отмечается, что к сотрудникам Жашковского отделения полиции поступила оперативная информация о том, что житель одного из сел района хранит в своем доме боеприпасы.


Во время обыска оперативники обнаружили три гранаты Ф-1, две гранаты РГД-5, запалы к гранатам УЗРГМ, семь сигнальных ракет, противотанковую кумулятивная гранату РКГ-3, сигнальную мину, взрывпакет, дымовую шашку и патроны калибра 7,62 мм. Как пояснил мужчина, обнаруженные предметы он привез из зоны ООС.

Сейчас полицейские устанавливают, с какой целью мужчина хранил такое количество боеприпасов. Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).
bigmir.net
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