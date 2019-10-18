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Новости
Украина
18 октября 19, 10:15
Два уголовных дела готовят нардепу Дубневичу
Ярослав Дубневич
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ГПУ объявит Ярославу Дубневичу подозрение в двух эпизодах. Один из эпизодов - ложное декларирование сведений, сообщил генпрокурор
Генеральная прокуратура Украины готовит народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах. Об этом рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире 1+1, передает РБК-Украина.

Рябошапка отметил, что сообщения о подозрениях уже почти готовы. Один из эпизодов - ложное декларирование сведений.

"Проект сообщения о подозрении сейчас лежит у меня на столе и работа над ним уже на этапе завершения и анализа. Говорится о двух эпизодах. Первый - намеренно ложное декларирование сведений. То есть нарушение антикоррупционного законодательства", - сказал Рябошапка.

Генпрокурор отметил, что второй эпизод касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятия "Укрзализныци". Здесь говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.

"Именно поэтому материалы, которые подготовило НАБУ вместе с САП были поданы мне. Я хотел бы сказать, что они трижды подавались на рассмотрение Генеральной прокуратуры до этого. Но они не проходили в парламенте", - отметил генпрокурор.

Накануне сообщалось, что ГПУ просит снять неприкосновенность с Дубневича. Соответствующее представление он направил в Верховную Раду. Дубневича подозревают в хищении средств Укрзализныци.

Как сообщалось, НАБУ и Служба безопасности Украины расследует несколько уголовных производств, в которых фигурируют должностные лица Укрзализныци и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму более 1,4 млрд гривен.

Ранее Дубневич указал недостоверные данные в декларации.
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