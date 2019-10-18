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Новости
Украина
18 октября 19, 11:16
Россия готовится к широкомасштабной военной агрессии
Алексей Таран
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По словам замначальника Генштаба ВСУ Алексея Тарана, вооруженные силы готовятся к отпору российской агрессии по всей границе Украины

Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Таран в интервью Tyzhden.ua.

По его мнению, эти планы РФ "целиком очевидны". 

"ВСУ соответственно готовятся к отпору вооруженной агрессии по всей границе Украины", - заявил Таран.

По его словам, это касается не только линии столкновения, но и других районов, "начиная от границы с Беларусью и далее рядом с Крымом и Бессарабией". 

"Сегодня мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях", - резюмировал Таран.
liga.net
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