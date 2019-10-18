Порошенко засветил в Раде новый iPhone

Пятый президент Украины, а ныне народный депутат Верховной Рады Петр Порошенко засветил в парламенте новый iPhone, продажи которого в Украине стартовали всего 6 дней назад.

Об этом сообщает издание Страна, публикуя соответствующие фотографии.

Петр Алексеевич не стал мелочиться и взял себе iPhone модели Pro Max. Такой гаджет от Apple при минимальном объеме памяти обойдется около 36 000 грн.



Отметил, что самая привлекательная и дорогая составляющая нового iPhone - это тройная камера. Именно этому элементу было уделено больше всего времени на презентации новинки.

До этого экс-президент пользовался іPhone Х серебристого цвета. Видимо, Петр Алексеевич следит за новинками Apple.

Напомним, в Раде "засветилась" нардеп с сумкой Gucci за 46 тысяч гривен. Дорогой аксессуар журналисты заметили у нардепа от Слуги народа Ирины Аллахвердиевой.

