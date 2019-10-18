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Новости
Украина
18 октября 19, 16:31
Порошенко засветил в Раде новый iPhone
Порошенко
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Продажи телефона такой модели стартовали в Украине 6 дней назад.

Пятый президент Украины, а ныне народный депутат Верховной Рады Петр Порошенко засветил в парламенте новый iPhone, продажи которого в Украине стартовали всего 6 дней назад.

Об этом сообщает издание Страна, публикуя соответствующие фотографии. 

Петр Алексеевич не стал мелочиться и взял себе iPhone модели Pro Max. Такой гаджет от Apple при минимальном объеме памяти обойдется около 36 000 грн.

Отметил, что самая привлекательная и дорогая составляющая нового iPhone - это тройная камера. Именно этому элементу было уделено больше всего времени на презентации новинки.

До этого экс-президент пользовался іPhone Х серебристого цвета. Видимо, Петр Алексеевич следит за новинками Apple. 

Напомним, в Раде "засветилась" нардеп с сумкой Gucci за 46 тысяч гривен. Дорогой аксессуар журналисты заметили у нардепа от Слуги народа Ирины Аллахвердиевой.
bigmir.net
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