Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.49
USD
24.73
RUB
0.39
EUR
27.95
USD
25.09
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 октября 19, 19:08
Сколько подозрений предъявили экс-нардепам?
Руслан Рябошапка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Генпрокурор считает, что правоохранители интенсивно дают результат

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал о расследовании дел против бывших топ-чиновников и народных депутатов прошлых созывов. Об этом он отчитался на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

ГПУ, по его словам, сейчас работает над налаживанием работы органов системы уголовной юстиции. 

"Этот набор органов - антикоррупционных и уголовной юстиции сейчас превращается в систему. Это приобретает признаки единого налаженного механизма и в результате превращается в значительную интенсификацию расследования уголовных производств", - сказал Рябошапка.

И добавил, что за последнее время активно ведется расследование в отношении высокопоставленных чиновников. Уточнил: в большей мере, пока - против бывших. "С начала сентября около 10 подозрений было предъявлено бывшим народным депутатам", - рассказал он.

"Если взять эти цифры за основу, можно сказать, что я не знаю таких периодов, когда настолько интенсивно правоохранительная система давала результат", - резюмировал генпрокурор.

Сегодня детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому. До этого правоохранители уведомили о подозрениях еще ряд бывших депутатов. 17 октября Рябошапка попросил Раду открыть дело против нардепа Ярослава Дубневича.


liga.net
Ещё по теме:
Скандал на шахматном турнире
У брата Обамы холера?
В Польше, возможно, зафиксирована вспышка свиного гриппа
Мозг Джона Кеннеди украл его младший брат Роберт (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ваша карта заблокирована: аферисты придумали новый "развод"
noimageРябошапка объяснил, в чем подозревают Гладковского
noimageПорошенко засветил в Раде новый iPhone
noimageРоссия готовится к широкомасштабной военной агрессии
noimageУвеличен штраф за отказ в льготной перевозке пассажиров
Лента новостей