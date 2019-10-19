Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.49
USD
24.73
RUB
0.39
EUR
27.95
USD
25.09
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 октября 19, 09:34
Дело Гладковского: какое решение принял суд
Гладковский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В пятницу, 18 октября, в Высшем антикоррупционном суде Украины избирали меру пресечения Олегу Гладковскому

В пятницу, 18 октября, в Высшем антикоррупционном суде Украины избирали меру пресечения бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому, которого задержали при попытке покинуть Украину.

Прокуратура установила, что вследствие действий Гладковского государство понесло ущерб в размере 10 млн 623 тыс. 202 грн. Сторона обвинения попросила арестовать Гладковского с правом залога в размере 100 млн гривен.

Защита, в свою очередь, попросила отпустить подозреваемого на поруки. Одним из поручителей выступил народный депутат от "Европейской солидарности" Максим Саврасов. Второй - Ростислав Павленко, также депутат от ЕС. Третий - Андрей Серебрянский, который на выборах в Раду 2019 был в списке ЕС, но не прошел в парламент.

Позже сторона защиты попросила о перерыве в судебном заседании до утра 19 октября. Прокуроры против этого предложения не возражали.

"Учитывая то, что сегодня с 10 до 12:00 в этом помещении не будет света, суд объявляет, учитывая позицию участников судебного заседания, перерыв до 12:00 19 октября 2019", - сказал судья.

Раньше сообщалось о том, что в четверг, 17 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и оборони Олега Гладковского.

Позже была названа причина задержания. А сам Гладковский рассказал, куда собирался улетать.

Рябошапка объяснил, в чем подозревают Гладковского. Отметим, что почти сразу в деле появились новые "нюансы". Со временам Гладковский объявил голодовку. Также появилась информация о том, какой залог запросят за экс-заместителя секретаря СНБО.
Podrobnosti
Ещё по теме:
ДТП в Харькове: Суд рассмотрел апелляцию Зайцевой
Мост "Филатова": заммэра Днепра и чиновники - в розыске
Зеленский подписал закон об импичменте президента
НБУ продал $150 млн из резервов для удержания падения гривны
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ваша карта заблокирована: аферисты придумали новый "развод"
noimageСколько подозрений предъявили экс-нардепам?
noimageРябошапка объяснил, в чем подозревают Гладковского
noimageПорошенко засветил в Раде новый iPhone
noimageРоссия готовится к широкомасштабной военной агрессии
Лента новостей