Чумак заявил об информационных атаках на ГПУ. ВИДЕО

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак в эфире передачи "Свобода Слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
Все эти люди, маленькие олигархи, большие олигархи, представители криминального мира, у каждого был свой маленький прокурор. И они теряют под ногами землю, потому что не с кем решать вопросы. Из-за этого, на прокуратуру все сейчас льется.
Такая прокуратура, которая ни с кем не решает вопросы, такая прокуратура, где ты не знаешь, что кому нужно занести, им не нужна. Оказывается, с такой прокуратурой трудно жить", - пояснил Чумак.