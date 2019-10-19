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Новости
Украина
19 октября 19, 11:47
На Донбассе нашли мертвым агента спецслужбы США
ФБР
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Внештатный агент ФБР отправился на Донбасс еще в 2015 году, а через три года родители нашли его тело, сообщает The Wall Street Journal.

Внештатный сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Билли Рейли был найден мертвым на неподконтрольной Киеву территории Донбассе. Об этом говорится в расследовании издания The Wall Street Journal.

По данным издания, сейчас представители ФБР утверждают, что не посылали его в зону боевых действий. После того, как над Донбассом сбили малайзийский Боинг, Рейли сообщил родителям, что отправляется в Россию, и направился на ростовскую базу движения "Новороссия". На территорию так называемой "ДНР" он планировал попасть через Ростов-на-Дону в составе автоколонны с гуманитарной помощью.

В июне Рейли сообщил, что хочет нелегально пересечь границу с Украиной через секретный пограничный КПП, подконтрольный сепаратистам. Перед пересечением границы сепаратист Санал Викторов по кличке "Броня Калмык" попросил Рейли вынуть сим-карту, чтобы украинские военные не смогли определить его местоположение на поле боя. Взамен он выдал американцу шлем, бронежилет, наплечную кобуру и камуфляж.

После 25 июня родители Рейли больше не получали сообщений от сына, а 3 июля в районе Ростова-на-Дону телефон Билли перестал выходить на связь. Родители не могли найти Рейли три года. 

Сепаратисты утверждали, что он в ФСБ, но позже в Донецкой области нашли его тело. 

В августе 2015 года отец Билли, Уильям Рейли, связался с вербовщиком "Новороссии" Михаилом Полынковым, который встречал американца в Москве. Тот заверил родителей, что Рейли в безопасности. Через несколько недель Полынков написал: "Мне сказали, что его отправили домой. Попробую еще узнать". 

В дальнейшем на странице Полынкова в ЖЖ родители нашли пост с фотографией американского паспорта с вложенным билетом на поезд. Публикация с заголовком "Не все американцы одинаково полезны Украине" вышла 15 мая, в день приезда Рейли в Россию. Мать опознала Билли по пальцам. Санал Викторов сообщил родителям, что Билли — "груз-300", однако позже заявил, что молодой человек не пострадал. 

"Рейли обращались в посольство США в Москве и посольство России в Вашингтоне. Семье ответили, что не знают, что произошло с их сыном. Консульское бюро Государственного департамента США и трое сенаторов готовы были помочь семье, но как только узнавали о связях Рейли с ФБР, их энтузиазм угасал. В июне 2018 года нанятый семьей частный детектив из Москвы сообщил родителям, что имя Билли фигурировало в сводках МВД России", – отмечает издание. 

Позже детективу пришлось выйти из дела, потому что, как он объяснил, власти пригрозили ему лишением лицензии. В ноябре 2018 года в редакцию WSJ обратился глава "Центра содействия государству в противодействии экстремистской деятельности" Валерий Приходько, который сообщил журналистам, что нашел тело Рейли: "Его убили". 

Он поделился документом, в котором указывалось, что труп Рейли был обнаружен 10 июля 2015 года в водохранилище вблизи украинского села Дибровка в Донецкой области, неподалеку от границы с Россией. Согласно свидетельству о смерти, причиной гибели стали "проникающие ножевые ранения в область грудной клетки". 

Еще летом 2015 года, через пару дней после исчезновения Билли, к его родителям пришел его куратор из ФБР Тим Рейнтджес. Он попросил вернуть ноутбук и телефон Билли, которые ему выдали в бюро. Рейнтджес заверил семью, что исчезновением сына займутся лучшие в мире следователи, а потом перестал отвечать на звонки. 

После выхода расследования член "Новороссии" Михаил Полынков написал пост, в котором назвал журналистский материал "лучшим подарком ко дню рождения".

По словам Полынкова, он еще до приезда Рейли в Россию подозревал его в работе на спецслужбы США. "Его нужно в СМЕРШ отправить. Нужно как следует проверить - ставлю на то, что он засланный казачок", - писал Полынков в мае 2015 года. 

В июне того же года, утверждает Полынков, Билли увезли "дяди из конторы". "Участь шпиона более чем логична. Можно было бы просто поздравить СМЕРШ с отлично выполненной работой", - резюмировал он.
bigmir.net
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