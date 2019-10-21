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Новости
Украина
19 октября 19, 18:45
Рада приняла в первом чтении проект госбюджета-2020
Верховная Рада
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За главную смету страны проголосовали 255 парламентариев

Верховная Рада Украины на заседании в пятницу, 18 октября, приняла в первом чтениизаконопроект о государственном бюджете на 2020 год.

За соответствующий законопроект №2000 проголосовали 255 народных депутатов, следует из информации на сайте парламента.

Указано, что в ходе голосования бюджета на 2020 год депутаты раскритиковали представленный проект бюджета в первом чтении за низкие социальные стандарты и темпы экономического роста.

В свою очередь в правительстве заверили, что проголосованный депутатами бюджет рассчитали на макроэкономическом прогнозе, который составили еще весной 2019 года. После утверждения нового макроэкономического прогноза показатели в бюджете пересмотрят.

Как отмечается, в бюджете предусмотрен рост минимальной зарплаты до 4723 грн в месяц ($188), доходы бюджета ожидаются в 1 трлн 79 млрд грн ($71 млрд). Расходы — 1,17 трлн грн ($46 млрд), дефицит бюджета — 2,09% от ВВП.

Средний курс доллара в самом бюджете не заложен, но в макропрогнозе правительства он установлен на уровне 28,2 грн за доллар.

Кроме того, расходы на оборону увеличатся на 33,8 млрд грн — до 245,8 млрд грн ($9,7 млрд).

На обеспечение энергетической независимости предусмотрено 2 млрд грн, на развитие дорожной инфраструктуры — 74,4 млрд грн, финансирование Пенсионного фонда — 172,6 млрд грн.

Также в бюджете предусмотрено 438,1 млрд грн на выплату государственных долгов — это около 40% бюджета. При этом доля государства в экономике должна уменьшиться.

По информации правительства, проект бюджета, который внесли в Раду, составлен на экономическом прогнозе предыдущего правительства. Поэтому окончательные цифры по доходам, курсу валюты, дефицита будут известны к рассмотрению документа депутатами во втором чтении, которое должно состояться до 2 ноября.

Как известно, законопроект о госбюджете на следующий год составляет Министерство финансов, затем его выносят на рассмотрение правительства, которое должно подтвердить этот документ и внести в Верховную Раду в виде законопроекта.

В Раде бюджет, в отличие от других законопроектов, проходит рассмотрение тремя чтениями: между первым и вторым к нему могут вносить поправки. Бюджет становится законом после того, как за него проголосуют депутаты после третьего чтения, а законопроект подпишут спикер и президент и опубликуют в официальной прессе правительства.
Delo
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