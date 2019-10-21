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Украина
19 октября 19, 18:53
Уволены прокуроры, расследовавшие дела Майдана
ГПУ
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Генеральная прокуратура уволила трех прокуроров управления специальных расследований.

Генеральная прокуратура уволила трех прокуроров управления специальных расследований. Они занимались расследованием дел Майдана.

Об этом прокурор департамента Алексей Донской рассказал в комментарии Громадському радио.

По словам Донского, по процедуре сокращения уволили Юрия Безщасного, Татьяну Демьяненко и Виталия Тарасюка. Виталий Тарасюк был заместителем руководителя управления Сергея Горбатюка.

В сообщении говорится о том, что прокуроров уволили, потому что они подали заявление на согласие о переаттестации в старой форме, поскольку не соглашались с новой формой. Прокуроры же, по словам Донского, настаивали на том, чтобы механизм переаттестации был прозрачным. По его мнению, увольнение прокуроров из этого подразделения прокуратуры может привести к значительному затягиванию расследования дел Майдана.

Ранее сообщалось, что на переаттестацию не допустили 200 прокуроров. К переаттестации в Офисе генпрокурора не допустили более 200 прокуроров ГПУ. В том числе и Сергей Горбатюк.
bigmir.net
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