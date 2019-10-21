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Новости
Украина
19 октября 19, 19:05
Россия нанесла авиаудары по Сирии
авиаудары по Сирии
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Целью авиаударов стали несколько объектов, контролируемых джихадистами в провинции Идлиб.

Российская авиация осуществила масштабную атаку в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al Masdar News в субботу, 19 октября.

Целью атаки стала авиабаза Тафтаназ, которую удерживали джихадисты группировки Хайят Тахрир Аль-Шам.

В соседней провинции Латакия, ВКС России совершили более десяти авиаударов по авиабазе Тафтаназ и ее окрестностях; это привело к уничтожению инфраструктуры и конвоя подкрепления, который должен был отправиться на фронт войны с сирийской армией.

Кроме ударов по авиабазе Тафтаназ, ВКС России также возобновили атаку на крепость джихадистов город Рекая, в котором якобы находится один из главных командных центров Хайят Тахрир Аль-Шам в южном Идлибе.

Напомним, что ранее Путин пригласил Эрдогана в Сочи. Президент России планирует на следующей неделе обсудить с турецким коллегой ситуацию на северо-востоке Сирии.

Также сообщалось, что Турция будет создавать "зону безопасности" в Сирии без участия США. Никакие американские войска не будут задействованы в создании "зоны безопасности", но США надеются, что Турция будет соблюдать соглашения.
bigmir.net
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