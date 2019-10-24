В Кабмине назвали три элемента победы над Россией

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба считает, что победа Украины над агрессором - Россией - должна иметь три элемента. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Первым чиновник назвал деоккупацию и реинтеграцию Донбасса на правах децентрализованной части Украины. "То есть у нас в стране очень глубокая децентрализация, она продолжается, и наше правительство продолжает эту децентрализацию, и регионы, общины пользуются многими удобствами и преимуществами в рамках децентрализации", - разъяснил он.

Следующим шагом, считает Кулеба, является деоккупация Крыма - его возвращение под контроль Украины. Он подчеркнул: если кто-то откажется от идеи возврата полуострова, это будет считаться госизменой.

Третьим элементом такой победы вице-премьер считает визит президента России в Украину, во время которого он склонит голову перед монументом героям АТО/ООС.

"Это тогда уже будет открывать путь от официального мира к реальному примирению между народами Украины и России", - заключил Кулеба.