Олигарх РФ добывает в Украине сырье для изготовления оружия

Компании приближенного к президенту России Владимиру Путину олигарха Олега Дерипаски в обход санкциям добывают в Украине кварцит и продают его оборонным предприятиям РФ для производства оружия.

Об этом сообщили "Схемы".

Известно, что в мае 2018 года Дерипаску внесли в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ему запретили въезд в Украину, а также заблокировали активы на ее территории и запретили выводить из них деньги.

Всего в этот перечень попали три его предприятия, которые "противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы Российской Федерации". Среди них– московский офис "Русала".

При этом среди компаний, которые контролирует Дерипаска, журналисты назвали кипрскую United Company Rusal Silicon Limited иееконечногобенефициараEmergofin BV. Эти компании почему-то под санкции не попали.

В Службе безопасности Украины журналистам не объяснили, почему в санкционный список не попали несколько дочерних компаний, принадлежащих российскому олигарху.

"Компания UnitedCompanyRusalSiliconLimited с 2011 года является владельцем ООО "Глуховский карьер кварцитов". Компания добывает в Сумской области кварцит и вывозит его для оборонной промышленности в России", — говорится в расследовании.



