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Новости
Украина
19 октября 19, 22:51
Олигарх РФ добывает в Украине сырье для изготовления оружия
Олег Дерипаска
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В санкционный список СНБО не попали несколько дочерних компаний, принадлежащих Олегу Дерипаске

Компании приближенного к президенту России Владимиру Путину олигарха Олега Дерипаски в обход санкциям добывают в Украине кварцит и продают его оборонным предприятиям РФ для производства оружия.

Об этом сообщили "Схемы".

Известно, что в мае 2018 года Дерипаску внесли в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ему запретили въезд в Украину, а также заблокировали активы на ее территории и запретили выводить из них деньги.

Всего в этот перечень попали три его предприятия, которые "противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы Российской Федерации". Среди них– московский офис "Русала".

При этом среди компаний, которые контролирует Дерипаска, журналисты назвали кипрскую United Company Rusal Silicon Limited иееконечногобенефициараEmergofin BV. Эти компании почему-то под санкции не попали.

В Службе безопасности Украины журналистам не объяснили, почему в санкционный список не попали несколько дочерних компаний, принадлежащих российскому олигарху.

"Компания UnitedCompanyRusalSiliconLimited с 2011 года является владельцем ООО "Глуховский карьер кварцитов". Компания добывает в Сумской области кварцит и вывозит его для оборонной промышленности в России", — говорится в расследовании.



Более того, на официальном сайте "Кремний-Урал" указано, что они "производят кремний из кварцита, который добывают на Глуховском карьере Банического разреза (Украина), который входит в состав "Русала". О сотрудничестве с россиянами, как с компанией, которая находится "под общим контролем", пишет в своем финансовом отчете сам карьер.

Напомним, в мае 2018 года российского олигарха Олега Дерипаску включили в санкционный список СНБО.

В марте 2019 года санкционный список пополнился компанией EN+ Group и другими предприятиями Дерипаски.
Delo
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