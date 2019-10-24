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Украина
19 октября 19, 23:28
Опубликован закон об исключении дезертиров из ВСУ
военнослужащие ВСУ
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Документ подразумевает, что военнослужащие, которые самовольно покинули воинские части, не входят в численность ВСУ. Вчера проект закона подписал президент, а завтра он вступит в силу.

Законопроект №1227, который более четко регламентирует прохождение военной службы и в том числе регулирует вопрос включения дезертиров в численность Вооруженных сил Украины, опубликован в правительственной газете Голосе Украины в субботу, 19 октября.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Документ признает военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, которые дезертировали из ВСУ и других формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в численность ВСУ.

При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора предусмотрено восстановить таким военным все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

Напомним, что ранее Рада приняла закон о военной службе, который разрешил лишать воинских званий дезертиров, а также установил материальную ответственность военных за нанесение ущерба.

Также сообщалось, что в Раде назвали число дезертиров при аннексии Крыма. Более 70% военнослужащий ВСУ, которые находился на полуострове, изменили присяге. Больше всего дезертиров было среди сотрудников МВД.
bigmir.net
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