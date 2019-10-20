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Новости
Украина
20 октября 19, 09:18
20% первокурсников считают ошибкой свой выбор специальности
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Для предотвращения неправильного выбора абитуриентами в министерстве планируют провести реформу старшей профильной школы

Около 20% украинских студентов-первокурсников считают, что выбрали неправильную специальность.

Об этом свидетельствуют результаты исследования министерства образования и науки Украины, сообщила глава МОН Анна Новосадв эфире "Радио НВ".

По данным министра, чтобы предотвратить неправильный выбор, необходимо провести реформу старшей профильной школы. Эта реформа предусматривает возможность профильного обучения в старших классах и самостоятельного выбора учебных предметов.

"Внедрение старшей школы 10-12 класса — это очень важная часть Новой украинской школы. Для этого нам необходимо создать сеть так называемых академических лицеев. По нашим подсчетам, нужно более 1500 новых лицеев", — отметила министр.

Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила министром образования и науки Анну Новосад. До этого должность занимала Лилия Гриневич.

Как известно, Новосад с 2014 года работала в Министерстве образования и науки Украины: советником министра, бывшего президента Могилянки Сергея Квита, главой управления международного сотрудничества и европейской интеграции МОН и гендиректором директората стратегического планирования и европейской интеграции министерства при Гриневич.

Анна Новосад — бакалавр политологии Киево-Могилянской академии (2011), магистр европейских студий Маастрихтского университета, Нидерланды (2013).

Как сообщалось, в среднем за 2018 год, по сравнению с 2013 годом, количество вакансий в Украине выросло почти на 70%.
Delo
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