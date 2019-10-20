Правительство утвердило программу развития Карпат

Кабинет министров на заседании в воскресенье утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы.





Программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий.





Она включает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.





Напомним, что в Карпатах спасли туристок из Германии. Две молодые немки заблудились в горах и нуждались в медицинской помощи. Спасателям понадобилось менее двух часов, чтобы их найти.







