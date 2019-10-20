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Новости
Украина
20 октября 19, 18:48
Уже второй: Еще один губернатор Зеленского покидает пост
Виталий Комарницкий.
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Сегодня стало известно, что с поста уходит глава Луганской ОГА Виталий Комарницкий.
Еще один назначенный президентом Владимиром Зеленским глава областной государственной администрации уходит в отставку. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного по итогам сегодняшнего заседания Кабмина. Как сообщает правительственная пресс-служба, свой пост покидает глава Луганской ОГА Виталий Комарницкий.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании Кабинета министров было согласовано увольнение Виталия Комарницкого с должности главы Луганской ОГА. Ему на замену президенту предлагают назначить Сергей Гайдая.

Это уже второй губернатор, назначенный Зеленским, который покидает свой пост. Комарницкий возглавил Луганскую ОГА в 5 июля 2019 года.

Напомним, сегодня в отставку подал глава Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян. Это первый губернатор, назначенный Зеленским, который ушел со своего поста.
bigmir.net
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