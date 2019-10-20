В Одессе вышел на линию самый длинный в Украине трамвай

На улицы Одессы впервые вышел самый длинный в Украине трехсекционный трамвай Odissey MAX.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман.

По его словам, длина Odissey MAX составляет почти 31 метр. Он состоит из трех секций на базе кузова TatraT3 и способен перевозить до 280 пассажиров одновременно при 62 посадочных местах.

Стоимость трамвая составляет 18 млн грн ($715 тысяч).

Трехсекционные "гармошки" будут работать на магистральном трамвайном маршруте "Север-Юг", а первое время до его запуска будут курсировать от Пересыпи до поселка Котовского по нынешнему маршруту №7.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставить кредит в размере 250 млн евро на реализацию второго проекта по обновлению инфраструктуры общественного транспорта в Украине. Инвестиции будут предоставляться на приобретение новых троллейбусов, автобусов, трамваев и вагонов метро и модернизацию инфраструктуры общественного транспорта, включая автоматический сбор платы за проезд, автоматическое определение местоположения транспортных средств и движения транспорта.

Также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставить кредит в размере 50 млн евро муниципальному предприятию "Киевский метрополитен" для закупки 50 вагонов.