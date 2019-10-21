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Украина
20 октября 19, 22:36
Зеленский посетит интронизацию императора Японии
Владимир Зеленский
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Программой визита предусмотрены встречи украинского президента с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии.

Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября посетит с рабочим визитом Японию для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито, сообщает пресс-служба президента

Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

  Отмечается также, что запланирован ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран. Однако каких именно, пресс-служба не уточняет. 

 Всего на церемонии интронизации нового императора будут присутствовать представители 174 стран, среди иностранных гостей ожидаются британский принц Чарльз и заместитель председателя КНР Ван Цишань. 

 Напомним, что император Нарухито вступил на престол 1 мая. Тогда ему были вручены символы его полномочий - главная государственная и личная императорская печати, а также так называемые священные регалии - меч и драгоценная яшма. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.  

 Главные церемонии по этому поводу планировалось провести 22 октября, а также в ноябре. Однако из-за последствий тайфуна Хагибис, который обрушился на Японию 12 октября и унес жизни по крайней мере 78 человек, было решено перенести торжественный парад на 10 ноября. Сама церемония интронизации пройдет 22 октября, как и планировалось.
bigmir.net
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