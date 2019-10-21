Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.49
USD
24.73
RUB
0.39
EUR
27.95
USD
25.09
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
20 октября 19, 22:39
КМУ согласовал назначение нового главы Киевской ОГА
Алексей Чернышов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Кабинет министров Украины согласовал назначение бизнесмена Алексея Чернышова новым главой Киевской областной государственной администрации.

Как сообщают «Украинские новости», соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Сообщается, что на заседании 20 октября правительство согласовало назначение Алексея Чернышова главой Киевской ОГА. Ранее, сегодня стало известно, что действующий глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой поддержать его отставку. Чиновник уходит с должности спустя всего 100 дней после назначения на фоне критики со стороны части правящей партии.

Как сообщает издание, об Алексее Чернышове известно, что он является основателем инвестиционной компании VI2 Partners, а также главой Наблюдательного совета бизнес-ассоциации Украинский клуб недвижимости. Кроме того, ранее Чернышова рекомендовали 14 профессиональных и общественных объединений в качестве кандидата на пост главы Министерства регионального развития и строительства Украины.

Как напоминает издание, председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку.

Ранее 3 заместителей председателя Львовской обладминистрации подали в отставку.
Fraza.ua
Ещё по теме:
В Киеве задержали авто с оружием и гранатами. ФОТО, ВИДЕО
Луценко отрицает причастность к отставке посла США
Зеленский обратился к украинцам в преддверии Дня защитника
Пристайко представил в ЕС реализацию формулы Штайнмайера
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Коломойский заявил, что имеет влияние на Арахамию. Видео
noimageКМУ согласовал глав сразу пяти облгосадминистраций: кто они?
noimageУволен руководитель Госсслужбы морского и речного транспорта
noimageЗеленский посетит интронизацию императора Японии
noimageВ Одессе вышел на линию самый длинный в Украине трамвай
Лента новостей