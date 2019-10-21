Коломойский заявил, что имеет влияние на Арахамию. Видео

Бизнесмен Игорь Коломойский во время визита в Николаев рассказал журналистам, что дружит с лидером парламентской фракции партии "Слуга народа" Давидом Арахамией и имеет на него определенное влияние.





"Это (Арахамия – ред.) мой товарищ. Это ближайший наш товарищ. (Влияние) на депутатов (в частности, и от "Слуги народа" – ред.) - нет. На Арахамию - точно имею", - отметил Коломойский, видео интервью с которым опубликовало издание "НикВести".





Раньше Арахамия в интервью LB.ua сказал, что Коломойский имеет влияние на 7-9 "слуг народа", подчеркнув, что бизнесмен не любит его, поскольку он публично высказывает свою позицию и не поддается под влияние.





"Я не знаю, говорил ли он такое, но если да - то на вору шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень умный. Чего-то он сначала был в Николаеве, а затем переехал во Львов, по-моему", - прокомментировал Коломойский.





Бизнесмен также заверил, что не имеет влияния на нардепа от "Слуги народа"





"Следующие переписки будут относительно сухарей". Генпрокур прокомментировал скандальную переписку нардепа Медяника

Вячеслава Медяника, который попал в скандал из-за своей переписки.





"Не наш человек. Вранье. К тому же он за последнюю неделю замешан в трех коррупционных скандалах, которые на следующей неделе... будет громко и явно. Ему (Медянику –ред.) - лучше сложить полномочия и уйти в отставку. Из того, что я слышал и знаю, ему лучше не быть народным депутатом. Не позорить!", - подчеркнул Коломойский.







