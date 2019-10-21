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21 октября 19, 00:17
Коломойский заявил, что имеет влияние на Арахамию. Видео
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Бизнесмен заверил, что не имеет влияния на народных депутатов от "Слуги народа".
Бизнесмен Игорь Коломойский во время визита в Николаев рассказал журналистам, что дружит с лидером парламентской фракции партии "Слуга народа" Давидом Арахамией и имеет на него определенное влияние.

"Это (Арахамия – ред.) мой товарищ. Это ближайший наш товарищ. (Влияние) на депутатов (в частности, и от "Слуги народа" – ред.) - нет. На Арахамию - точно имею", - отметил Коломойский, видео интервью с которым опубликовало издание "НикВести".

Раньше Арахамия в интервью LB.ua сказал, что Коломойский имеет влияние на 7-9 "слуг народа", подчеркнув, что бизнесмен не любит его, поскольку он публично высказывает свою позицию и не поддается под влияние.

"Я не знаю, говорил ли он такое, но если да - то на вору шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень умный. Чего-то он сначала был в Николаеве, а затем переехал во Львов, по-моему", - прокомментировал Коломойский.

Бизнесмен также заверил, что не имеет влияния на нардепа от "Слуги народа" 

"Следующие переписки будут относительно сухарей". Генпрокур прокомментировал скандальную переписку нардепа Медяника
Вячеслава Медяника, который попал в скандал из-за своей переписки.

"Не наш человек. Вранье. К тому же он за последнюю неделю замешан в трех коррупционных скандалах, которые на следующей неделе... будет громко и явно. Ему (Медянику –ред.) - лучше сложить полномочия и уйти в отставку. Из того, что я слышал и знаю, ему лучше не быть народным депутатом. Не позорить!", - подчеркнул Коломойский.


Отметим, что Коломойский прилетел в Николаев, где посетил баскетбольный матч между МБК "Николаев" и БК "Днепр", где под номером 45 играет его сын Григорий.

Источник: tsn.ua
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