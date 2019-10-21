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Украина
21 октября 19, 11:30
В НАПК объяснили, в отчетах каких партий нашли нарушения
НАПК
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В отчетах политических партий Юлии Тимошенко, Юрия Бойка, Святослава Вакарчука и Слуги народа нашли нарушения

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушения в отчетах 58 политических партий, включая отчеты четырех партий, которые прошли в Верховную Раду на недавних парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Из них 58 заключений содержат информацию о выявленных нарушениях порядка предоставления отчета политической партии, получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 КУоАП", - отмечается в сообщении.

В НАПК уточнили, что нарушения выявлены в отчетах парламентских политических партий Слуга народа, Оппозиционная платформа - За життя, Батькивщина и Голос.

"В отчетах политических партий, вошедших в Раду девятого ​​созыва и имеющих соответствующие депутатские фракции, выявлены факты осуществления взносов лицами с непогашенным налоговым долгом, что запрещено законом", - отметила член НАПК Наталья Корчак.

Информация о выявленных нарушениях также содержится в выводах и других политических партий, среди которых, Гражданская позиция, Рух нових сил Михаила Саакашвили, Сила и честь.

Всего за второй квартал 2019 года в НАПК поступили 269 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, в отчетах 78 политических партий выявлены нарушения.
liga.net
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