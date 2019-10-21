Зеленский в Японии поговорил о безвизе для украинцев

Во время токийской встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ президент Владимир Зеленский предложил ему одобрить безвизовый режим для украинцев. Об этом сообщили в Twitter главы государства.

Зеленский "высоко оценил" решение Японии по смягчению с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины.

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"Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил Абэ за финансовую помощь Украине от Японии на реформы, восстановление Донбасса и поддержку внутренних переселенцев, которая с 2014 года достигла $1,8 млрд.

"Синдзо Абэ высоко оценил результаты реформ, проведенных в Украине, и заверил, что Япония будет и впредь поддерживать нашу страну во внедрении позитивных изменений", - говорится в пресс-релизе Офиса президента.