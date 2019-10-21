Откуда над Украиной высокая концентрация угарного газа?

Высокая концентрация угарного газа, наблюдающаяся над Украиной в последние дни, может быть результатом сжигания листвы и стерни в полях при том, что уже продолжительное время над Украиной преобладает антициклональний характер погоды, когда осадки маловероятны, а ветер или слабый, или вообще отсутствует.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, как ранее сообщалось, в воскресенье, 20 октября, в социальных сетях украинцы обеспокоились данными интернет-сервисов, следящих за атмосферными явлениями в мире и демонстрирующих над большей частью территории Украины самую высокую в Европе концентрацию оксидов углерода.

"Уже длительное время над Украиной преобладает антициклональный характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль... Если принимать во внимание сезон массового опадения листьев, количества выкопанной сухой ботвы на огородах, подготовки огородов и полей к зимнему периоду, сознание многих граждан на пещерном уровне, почти полное отсутствие наказания за сжигание травы, бездействие соответствующих структур, то картина выглядит печальной. Сухой воздух, слабый ветер или штиль еще долго будут определять погоду в Украине", — написала Диденко.

Дым от сжигания стерни. Фото: Анатолій Лисько/Facebook

Напомним, что ранее член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Ирина Черныш, в свою очередь, подтвердила, что в большей степени именно это и является причиной большой концентрации оксидов углерода в воздухе в Украине.

"Разные причины. Но, да, в большей степени это сжигание стерни на полях, листьев и других отходов. Ну и промышленность никуда не делась", — написала она.