За Гладковского внесли 10 млн грн залога (ВИДЕО)

За бывшего заместителя секретаря СНБО и действующего президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского внесли залог — деньги перечислили близкие подозреваемого.

Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец, передает "5 канал".

По информации телеканала, сейчас правозащитники ожидают соответствующие документы от суда. На свободу Гладковский может выйти уже сегодня. Меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 декабря или внесения более 10 млн грн залога с ношением электронного браслета Олегу Гладковскому избрал Высший антикоррупционный суд в субботу.

Перед объявлением решения судья более 3 часов находился в совещательной комнате. Суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая настаивала на аресте без залога.

При этом, сумма залога была снижена в 10 раз — до размера убытков, которую, по версии следствия, нанес государству Гладковский.





Напомним, в феврале 2019 года программа "Наши деньги с Денисом Бигусом" выпустила расследование, в котором говорится, что сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского — Игорь является участником схем по хищению в оборонном комплексе Украины. Олег Гладковский, в свою очередь, является близким другом президента Петра Порошенко. По данным расследователей, руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

По данным журналистов, через 3 основные фирмы-прокладки Гладковский с "партнерами" заработали как минимум 250 млн грн ($10,1 млн).

4 марта Порошенко уволил Гладковского.

Также 4 марта вышло еще одно расследование, в котором говорится о коррупционной схеме во время ремонта военно-транспортных самолетов Ан-26 на заводе концерна "Укроборонпром". Государственный "Укрспецэкспорт" закупил через посредников запчасти с РФ по цене, в 7 раз выше реальной, а участники схемы заработали на этом $300 тысяч (742 тысячи грн). К хищениям, как выяснили журналисты, прямо причастен бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и руководитель "Укроборонпрома" Павел Букин.

17 октября бывший заместитель секретаря СНБО и нынешний президент корпорации "Богдан" Олег Гладковский пытался выехать из Украины. Его выпустили и вскоре задержали в ресторане, куда он уехал из аэропорта.

В то же время в корпорации "Богдан" сообщили, что Гладковский планировал лететь на международную выставку автобусной техники в Брюсселе, а не пытался покинуть Украину.

После задержания Гладковский объявил голодовку "в знак протеста против произвола правоохранительных органов".

18 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.

19 октября суд арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 млн 623 тысячи 130 грн.