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Новости
Украина
21 октября 19, 20:13
В ГПУ создан департамент расследования дел Майдана
Майдан 2013-2014 г.
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В Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"21 октября 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав департамента будут входить три отдела.

В то же время ликвидировано управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории.

Деятельность Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства.

Как сообщалось, согласно п.1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, которые вступили в силу 20 ноября 2017 года, прокуратура утрачивала право расследовать преступления, подследственные Государственному бюро расследований. В то же время Верховная Рада дважды продлевала этот срок на год.

После 20 ноября 2019 года только следователи ГБР имеют право расследовать преступления, совершенные экс-президентамы, высшими госчиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генпрокуратуры, председателем Национального банка, судьями и правоохранителями.
censor.net.ua
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