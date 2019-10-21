В ГПУ создан департамент расследования дел Майдана

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"21 октября 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав департамента будут входить три отдела.

В то же время ликвидировано управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории.

Деятельность Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства.

Как сообщалось, согласно п.1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, которые вступили в силу 20 ноября 2017 года, прокуратура утрачивала право расследовать преступления, подследственные Государственному бюро расследований. В то же время Верховная Рада дважды продлевала этот срок на год.

После 20 ноября 2019 года только следователи ГБР имеют право расследовать преступления, совершенные экс-президентамы, высшими госчиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генпрокуратуры, председателем Национального банка, судьями и правоохранителями.