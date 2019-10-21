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Новости
Украина
21 октября 19, 21:37
В Киеве машина сбила дочь известной телеведущей
такси Uklon
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В понедельник, 21 октября, неподалеку от станции метро «Славутич» произошло резонансное ДТП.

Как выяснили журналисты, там автомобиль такси Uklon сбил 17-летнюю девушку, которая оказалась дочерью известной телеведущей Оксаны Гутцайт.

Оксана Гутцайт

Как написал отец пострадавшей Юрий Гутцайт на своей странице в Facebook, автомобиль Hyundai голубого цвета сбил девочку прямо на тротуаре, после чего таксист «дал по газам» и скрылся с места ДТП.

К счастью, девочка не пострадала, тем не менее, ее отвезли в больницу на обследование.

В свою очередь, горе-таксиста удалось задержать аж в центре Киева, на улице О. Гончара.

«Спасибо большое патрульной полиции города Киева за профессиональную работу!!!» ‒ написал Юрий Гутцайт.

Ранее в Днепре таксист сбил школьницу на пешеходном переходе и сбежал с места ДТП.
Fraza.ua
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