Погиб экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой

Начальник областного управления Национальной полиции в Полтавской области Андрей Замахин рассказал первые подробности крушения вертолета, при котором погиб экс-министр агрополитики Тарас Кутовой. Об этом сообщает Униан.
По словам Замахина, трагедия произошла в селе Тарасенково Оржицкого района.
"Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом", - рассказал он.
По словам руководителя главка, полиция оцепила место трагедии. Завтра там ожидают приезд киевских экспертов.Сегодня в Полтавской области упал четырехместный вертолет Robinson R44. Спасатели констатировали гибель одного человека. Позже стало известно, что погибший - экс-глава МинАПК Тарас Кутовой. В правительстве он работал во время премьерства Владимира Гройсмана - с 2016 по 2018 год.