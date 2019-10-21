Погиб экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой

Начальник областного управления Национальной полиции в Полтавской области Андрей Замахин рассказал первые подробности крушения вертолета, при котором погиб экс-министр агрополитики Тарас Кутовой. Об этом сообщает Униан.

По словам Замахина, трагедия произошла в селе Тарасенково Оржицкого района.

"Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом", - рассказал он.

По словам руководителя главка, полиция оцепила место трагедии. Завтра там ожидают приезд киевских экспертов.