Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.49
USD
24.73
RUB
0.39
EUR
27.78
USD
24.88
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 октября 19, 22:01
Погиб экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой
крушения вертолета
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
О гибели экс-министра стало известно сегодня вечером

Начальник областного управления Национальной полиции в Полтавской области Андрей Замахин рассказал первые подробности крушения вертолета, при котором погиб экс-министр агрополитики Тарас Кутовой. Об этом сообщает Униан.

По словам Замахина, трагедия произошла  в селе Тарасенково Оржицкого района. 

"Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом", - рассказал он.

По словам руководителя главка, полиция оцепила место трагедии. Завтра там ожидают приезд киевских экспертов.

Сегодня в Полтавской области упал четырехместный вертолет Robinson R44. Спасатели констатировали гибель одного человека. Позже стало известно, что погибший - экс-глава МинАПК Тарас Кутовой.  В правительстве он работал во время премьерства Владимира Гройсмана - с 2016 по 2018 год.
liga.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Киеве машина сбила дочь известной телеведущей
noimageВ ГПУ создан департамент расследования дел Майдана
noimageГладковский вышел из СИЗО. ВИДЕО
noimageСивохо стал советником секретаря СНБО. ФОТО
noimageЗа Гладковского внесли 10 млн грн залога (ВИДЕО)
Лента новостей