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Новости
Украина
24 октября 19, 11:37
Сенцов: "Таких искренних президентов у нас еще не было"
Сенцов
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Критика в сторону президента вызвана неожиданностью его действий, а не их ошибочностью, считает режиссер.

Такого искреннего президента как Владимир Зеленский в Украине еще не было. Такое мнение высказал освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов в интервью НВ.

Меня часто спрашивают, что я думаю о президенте Зеленском. Главное, что я о нем понял на сейчас, что в своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было, - сказал экс-пленник Кремля.

По мнению режиссера, критика, которая звучит в сторону Зеленского, вызвана не столько ошибками президента, сколько неожиданностью его действий:

Он делает вещи, может, даже не ошибочные, а неожиданные. Его критикуют. Вопрос в том, насколько он сможет выстроить сейчас всю систему страны, будет ли она новой либо останется ширмой для того, что есть сейчас. Это главный для меня вопрос, и ответа на него у меня пока нет, — резюмировал он.

Также Сенцов заявил, что пока не видит в действиях Зеленского “зрады“ по вопросу российско-украинского конфликта: 

Я видел марш Ні капітуляції! Как сигнал президенту — это очень хорошо. Ты наш менеджер, мы тебе дали управлять нашей страной, не предай нас. Но я не считаю, что мы уже сдали интересы страны, где‑то отступили или капитулировали. Я этого не вижу. Я вижу только желание, небольшие шаги навстречу переговорам, которые могут привести к освобождению пленных и прекращению огня, - отметил Сенцов. 

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Напомним, Сенцов рассказал о различиях и схожести украинцев и россиян. В отличие от украинцев, россияне удивительно безразличны к своему государству.
bigmir.net
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