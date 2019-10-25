Рейдерство: суд приговорил к тюрьме захватчиков предприятия

Еще 2 сентября в Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов и поставил перед ними ряд задач, среди которых была и реальная борьба с рейдерством: глава государства потребовал усилить государственную защиту прав собственности, защиту прав учредителей и юрлиц, и начать настоящее, а не витринное противодействие рейдерству в Украине.

21 октября, демонстрируя последовательность, президент подписал законопроект №1056-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности", который направлен на борьбу с рейдерством и устраняет основные юридические пробелы, создававшие проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.

А уже 23 октября Заречный районный суд города Сумы вынес первое положительное решение и осудил подозреваемых в захвате ОАО "Сумской хлебокомбинат", тем самым дав оценку действиям рейдеров, которые в течение 10 лет пытались захватить крупнейшее хлебопекарское предприятие области.

В 2008 году экс-председатель правления ОАО "Сумской хлебокомбинат" Анатолий Кисиленко подделал протоколы заседаний правления и протоколы Наблюдательного совета предприятия, в соответствии с которыми все имущество предприятия передавалось частной фирме "Комфи", принадлежащей Андрею Остапову, куму Кисиленко. Экспертизы и суд подтвердили, что подписи на документах были подделаны, а свидетельские показания доказали, что никаких собраний в реальности не было.

После этого с фирмой "Комфи" были заключены поддельные договоры купли-продажи всего имущества хлебокомбината без регистрации у нотариуса, как это предусмотрено по закону: так как документы были подделаны задним числом, к нотариусу обратиться было невозможно, поэтому договоры купли-продажи подписали попросту на белых листках.

Чтобы оформить имущество, Кисиленко с помощью ручного третейского суда признал эти "белые" договора действительными, а уже 9 октября 2008 года Хозяйственный суд Харьковской области вынес решение об исполнении решения третейского суда. Эти решения и подтвердили факт оконченного преступления. Такая схема завладения чужим имуществом в то время не была чем-то новым, а являлась довольно распространенной среди рейдеров.

С 2008 года по 23 октября 2019 года предприятие и акционеры пытались добиться справедливости в судах, параллельно отбиваясь от рейдерских атак Анатолия Кисиленко, пытавшегося получить хлебзавод под свой контроль.

Ставка была сделана на то, что все это происходит под покровительством народного депутата Юрия Грымчака и Юрия Луценко, бывшего тогда министром внутренних дел.

Как рассказывал исполнявший тогда обязанности директора ОАО Всеволод Капуста, Юрий Грымчак лично возглавлял захват Сумского хлебокомбината. Он вместе с Анатолием Киселенко и группой неустановленных лиц "криминальной наружности" в сопровождении сотрудников Управления МВД Сумской области "совершили нападение на предприятие с применением физической силы в отношении работников предприятия".

Грымчак тогда отдельно "отметился" особой наглостью и цинизмом: по словам руководителя комбината, он "лично "болгаркой" срезал входные двери в административные помещения предприятия" и со словами "у меня депутатская неприкосновенность" давал указания относительно захвата предприятия сопровождавшим его лицам криминальной наружности.

По словам очевидцев конфликта, рейдеры прикрывались поддельным решением суда и якобы имели решение исполнительной службы города Киева. Однако, после приезда прокуратуры на место преступления, они не смогли предъявить документы, подтверждающие их личности и правомерность их действий, рассказывает Капуста.

"Так, например, когда представители правоохранительных органов Сумской области пытались определить личность так называемого исполнителя Трегубчака и его полномочия на осуществление исполнительных дел в городе Сумы, народный депутат Грымчак лично забрал Трегубчака в собственный автомобиль марки "Лексус RX350", регистрационный номер АН 5091 ВМ, и вместе с ними покинул место события", — рассказал Всеволод Капуста.

Юристы предприятия тогда стали предпринимать все возможные меры, чтобы организаторы и участники рейдерской атаки на комбинат не остались безнаказанными. По их ходатайству руководство Департамента исполнительной службы тогда даже объявило псевдо-исполнителя Трегубчака в розыск. А видео с участием Грымчака было передано в Верховную Раду.

К слову, назначение Кисиленко суды тогда признали незаконным. Мало того, независимая аудиторская проверка показала, что он совершил хищение порядка 5 млн грн средств предприятия, по факту чего было возбуждено уголовное дело.

А Юрия Грымчака все же настигло наказание, хоть не сразу и в другом деле: он снова попался на "злоупотреблении влиянием", а ранее ему было выдвинуто подозрение в мошенничестве. Задержали бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц 14 августа этого года детективы НАБУ, прямо во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов. По данным антикоррупционеров, он требовал 1,1 млн долларов за влияние на неких гослиц. Известно также, что Грымчак требовал взятки от нескольких фирм за различные "услуги".

История с Грымчаком красочно продемонстрировала, как такого типа люди в Украине получают государственные должности только лишь с целью личного обогащения и не останавливаются для этого ни перед какими преступлениями, веря, что государственная должность станет для них индульгенцией.

На смену рейдерским схемам периода Оранжевой революции приходят русские рейдеры времен донецкой власти, а одни одиозные покровители сменяются другими одиозными покровителями.

В 2013 году захватом Сумского хлебокомбината занялся российский рейдер Анвар Фарукшин, а его "крышей" стали тогдашний глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков и Генеральный прокурор Виктор Пшонка, контролировавшие в то время всю судебную вертикаль при власти Виктора Януковича.

По информации СМИ, российская рейдерская группа Фарукшина была замешана в десятках рейдерских захватов украинских предприятий, преимущественно — пищевой промышленности. Среди них: Пиаст, Радосинь, Золотая Нива, Овручский горно-обагатительный комбинат "Кварцит", Житомирхлеб и другие. Организованная группа, состоящая из Анвара Фарукшина, Бориса Федотова и Германа Алимова, действовала в Украине через юристов Александра Сиротенко, Игоря Дячка, Татьяны Носенко и Сергея Клеца под прикрытием судов.

И если до прихода к власти Януковича рейдеры совершали свои преступления с помощью поддельных решений судов, то теперь подконтрольные суды по указаниям Виктора Татькова просто выносили любые неправомерные решения.

Так, Хозяйственный суд тогда сменил ликвидатора Сумского хлебокомбината за один день, а потом, в выходной, Фарукшин и его люди в сопровождении бойцов спецподразделения МВД в масках под видом инвентаризации захватили, разгромили и заблокировали работу предприятия. И все эти преступления правоохранители все еще расследуют.

Уже в 2014 году трудовой коллектив хлебокомибната обратился к правительству и лично премьеру Арсению Яценюку с просьбой противодействовать угрозе продовольственного кризиса в Сумской области и защиты ОАО "Сумской хлебокомбинат" от рейдерского захвата. Тогда, как рассказывает один из мажоритарных акционеров предприятия Валерия Лукьянченко, Анвар Фарукшин вступил в телефонные переговоры с акционерами, в результате которых стало понятно, что целью рейдеров помимо захвата имущества была дестабилизация ситуации в регионе: остановка предприятия, что хотел сделать Фарукшин, привела бы к сбою с поставками хлеба, что внесло бы дестабилизацию в общественно-политической ситуации Сумской области.

"Не скрывая цели остановить хлебокомбинат и уволить всех его сотрудников, Анвар Фарукшин предложил нам выкупить 70% акций предприятия, — рассказывает Лукъянченко, — Понимая, к чему приведет остановка предприятия, мы приняли решение, что предприятие должно работать и "кормить" регион, а потому решительно отказались от сделки".

В ответ на отказ от продажи предприятия Анвар Фарукшин заявил, что намерен любой ценой остановить комбинат. Тогда же прозвучала угроза о том, что в случае отказа от добровольной продажи хлебокомбината, предприятие будет отчуждено в судебном порядке.

"Фарукшин обещал лишить область хлеба, чем хотел спровоцировать массовые забастовки сумчан. В замысле Фарукшина все это должно было привести к голоду и объявлению референдума о присоединении Сумской области к России, — рассказала Лукъянченко.

Предприятие пыталось добиться справедливости целых 11 лет. Однако Анатолий Кисиленко, используя свои коррупционные связи в государственных органах, блокировал расследование дела: его закрывали, прокуратура отказывалась от обвинений, суды возвращали дело правоохранителям, сами подсудимые избегали заседаний.

Но 23 октября 2019 года справедливость все же восторжествовала: Заречный районный суд города Сумы в лице судей Александра Капкина, Анны Шелеховой и Аллы Клименко осудил Анатолия Кисиленко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а его кума и партнера Андрея Остапова — к 3 годам тюрьмы также с конфискацией.

Однако, трудовой коллектив хлебокомбината не расслабляется, так как впереди еще следующий этап защиты — это Апелляционный суд, судьи которого, как надеются акционеры и сотрудники предприятия, останутся верны своей чести подтвердят приговор рейдерам, внесенный судом первой инстанции. Только тогда люди, которые много лет совершали преступления и пытались уйти от ответственности, наконец, понесут реальное наказание и по-настоящему ответят за свои действия в местах лишения свободы.