Рейдерство: суд приговорил к тюрьме захватчиков предприятия

Еще 2 сентября в Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов и поставил перед ними ряд задач, среди которых была и реальная борьба с рейдерством: глава государства потребовал усилить государственную защиту прав собственности, защиту прав учредителей и юрлиц, и начать настоящее, а не витринное противодействие рейдерству в Украине.
21 октября, демонстрируя последовательность, президент подписал законопроект №1056-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности", который направлен на борьбу с рейдерством и устраняет основные юридические пробелы, создававшие проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.
А уже 23 октября Заречный районный суд города Сумы вынес первое положительное решение и осудил подозреваемых в захвате ОАО "Сумской хлебокомбинат", тем самым дав оценку действиям рейдеров, которые в течение 10 лет пытались захватить крупнейшее хлебопекарское предприятие области."Схематозы" времен Оранжевой революции
В 2008 году экс-председатель правления ОАО "Сумской хлебокомбинат" Анатолий Кисиленко подделал протоколы заседаний правления и протоколы Наблюдательного совета предприятия, в соответствии с которыми все имущество предприятия передавалось частной фирме "Комфи", принадлежащей Андрею Остапову, куму Кисиленко. Экспертизы и суд подтвердили, что подписи на документах были подделаны, а свидетельские показания доказали, что никаких собраний в реальности не было.
После этого с фирмой "Комфи" были заключены поддельные договоры купли-продажи всего имущества хлебокомбината без регистрации у нотариуса, как это предусмотрено по закону: так как документы были подделаны задним числом, к нотариусу обратиться было невозможно, поэтому договоры купли-продажи подписали попросту на белых листках.
Чтобы оформить имущество, Кисиленко с помощью ручного третейского суда признал эти "белые" договора действительными, а уже 9 октября 2008 года Хозяйственный суд Харьковской области вынес решение об исполнении решения третейского суда. Эти решения и подтвердили факт оконченного преступления. Такая схема завладения чужим имуществом в то время не была чем-то новым, а являлась довольно распространенной среди рейдеров.Милиция с наро… с рейдерами
С 2008 года по 23 октября 2019 года предприятие и акционеры пытались добиться справедливости в судах, параллельно отбиваясь от рейдерских атак Анатолия Кисиленко, пытавшегося получить хлебзавод под свой контроль.
Ставка была сделана на то, что все это происходит под покровительством народного депутата Юрия Грымчака и Юрия Луценко, бывшего тогда министром внутренних дел.
Как рассказывал исполнявший тогда обязанности директора ОАО Всеволод Капуста, Юрий Грымчак лично возглавлял захват Сумского хлебокомбината. Он вместе с Анатолием Киселенко и группой неустановленных лиц "криминальной наружности" в сопровождении сотрудников Управления МВД Сумской области "совершили нападение на предприятие с применением физической силы в отношении работников предприятия".
Грымчак тогда отдельно "отметился" особой наглостью и цинизмом: по словам руководителя комбината, он "лично "болгаркой" срезал входные двери в административные помещения предприятия" и со словами "у меня депутатская неприкосновенность" давал указания относительно захвата предприятия сопровождавшим его лицам криминальной наружности.
По словам очевидцев конфликта, рейдеры прикрывались поддельным решением суда и якобы имели решение исполнительной службы города Киева. Однако, после приезда прокуратуры на место преступления, они не смогли предъявить документы, подтверждающие их личности и правомерность их действий, рассказывает Капуста.
"Так, например, когда представители правоохранительных органов Сумской области пытались определить личность так называемого исполнителя Трегубчака и его полномочия на осуществление исполнительных дел в городе Сумы, народный депутат Грымчак лично забрал Трегубчака в собственный автомобиль марки "Лексус RX350", регистрационный номер АН 5091 ВМ, и вместе с ними покинул место события", — рассказал Всеволод Капуста.
Юристы предприятия тогда стали предпринимать все возможные меры, чтобы организаторы и участники рейдерской атаки на комбинат не остались безнаказанными. По их ходатайству руководство Департамента исполнительной службы тогда даже объявило псевдо-исполнителя Трегубчака в розыск. А видео с участием Грымчака было передано в Верховную Раду.
К слову, назначение Кисиленко суды тогда признали незаконным. Мало того, независимая аудиторская проверка показала, что он совершил хищение порядка 5 млн грн средств предприятия, по факту чего было возбуждено уголовное дело.
А Юрия Грымчака все же настигло наказание, хоть не сразу и в другом деле: он снова попался на "злоупотреблении влиянием", а ранее ему было выдвинуто подозрение в мошенничестве. Задержали бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц 14 августа этого года детективы НАБУ, прямо во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов. По данным антикоррупционеров, он требовал 1,1 млн долларов за влияние на неких гослиц. Известно также, что Грымчак требовал взятки от нескольких фирм за различные "услуги".
История с Грымчаком красочно продемонстрировала, как такого типа люди в Украине получают государственные должности только лишь с целью личного обогащения и не останавливаются для этого ни перед какими преступлениями, веря, что государственная должность станет для них индульгенцией.Русские рейдеры под покровительством Татькова приходят на смену
На смену рейдерским схемам периода Оранжевой революции приходят русские рейдеры времен донецкой власти, а одни одиозные покровители сменяются другими одиозными покровителями.
В 2013 году захватом Сумского хлебокомбината занялся российский рейдер Анвар Фарукшин, а его "крышей" стали тогдашний глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков и Генеральный прокурор Виктор Пшонка, контролировавшие в то время всю судебную вертикаль при власти Виктора Януковича.
По информации СМИ, российская рейдерская группа Фарукшина была замешана в десятках рейдерских захватов украинских предприятий, преимущественно — пищевой промышленности. Среди них: Пиаст, Радосинь, Золотая Нива, Овручский горно-обагатительный комбинат "Кварцит", Житомирхлеб и другие. Организованная группа, состоящая из Анвара Фарукшина, Бориса Федотова и Германа Алимова, действовала в Украине через юристов Александра Сиротенко, Игоря Дячка, Татьяны Носенко и Сергея Клеца под прикрытием судов.
И если до прихода к власти Януковича рейдеры совершали свои преступления с помощью поддельных решений судов, то теперь подконтрольные суды по указаниям Виктора Татькова просто выносили любые неправомерные решения.
Так, Хозяйственный суд тогда сменил ликвидатора Сумского хлебокомбината за один день, а потом, в выходной, Фарукшин и его люди в сопровождении бойцов спецподразделения МВД в масках под видом инвентаризации захватили, разгромили и заблокировали работу предприятия. И все эти преступления правоохранители все еще расследуют.
Уже в 2014 году трудовой коллектив хлебокомибната обратился к правительству и лично премьеру Арсению Яценюку с просьбой противодействовать угрозе продовольственного кризиса в Сумской области и защиты ОАО "Сумской хлебокомбинат" от рейдерского захвата. Тогда, как рассказывает один из мажоритарных акционеров предприятия Валерия Лукьянченко, Анвар Фарукшин вступил в телефонные переговоры с акционерами, в результате которых стало понятно, что целью рейдеров помимо захвата имущества была дестабилизация ситуации в регионе: остановка предприятия, что хотел сделать Фарукшин, привела бы к сбою с поставками хлеба, что внесло бы дестабилизацию в общественно-политической ситуации Сумской области.
"Не скрывая цели остановить хлебокомбинат и уволить всех его сотрудников, Анвар Фарукшин предложил нам выкупить 70% акций предприятия, — рассказывает Лукъянченко, — Понимая, к чему приведет остановка предприятия, мы приняли решение, что предприятие должно работать и "кормить" регион, а потому решительно отказались от сделки".
В ответ на отказ от продажи предприятия Анвар Фарукшин заявил, что намерен любой ценой остановить комбинат. Тогда же прозвучала угроза о том, что в случае отказа от добровольной продажи хлебокомбината, предприятие будет отчуждено в судебном порядке.
"Фарукшин обещал лишить область хлеба, чем хотел спровоцировать массовые забастовки сумчан. В замысле Фарукшина все это должно было привести к голоду и объявлению референдума о присоединении Сумской области к России, — рассказала Лукъянченко.Справедливость восторжествовала?
Предприятие пыталось добиться справедливости целых 11 лет. Однако Анатолий Кисиленко, используя свои коррупционные связи в государственных органах, блокировал расследование дела: его закрывали, прокуратура отказывалась от обвинений, суды возвращали дело правоохранителям, сами подсудимые избегали заседаний.
Но 23 октября 2019 года справедливость все же восторжествовала: Заречный районный суд города Сумы в лице судей Александра Капкина, Анны Шелеховой и Аллы Клименко осудил Анатолия Кисиленко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а его кума и партнера Андрея Остапова — к 3 годам тюрьмы также с конфискацией.
Однако, трудовой коллектив хлебокомбината не расслабляется, так как впереди еще следующий этап защиты — это Апелляционный суд, судьи которого, как надеются акционеры и сотрудники предприятия, останутся верны своей чести подтвердят приговор рейдерам, внесенный судом первой инстанции. Только тогда люди, которые много лет совершали преступления и пытались уйти от ответственности, наконец, понесут реальное наказание и по-настоящему ответят за свои действия в местах лишения свободы.