Топ-5 услуг ломбардов, о которых многие не знают

Бизнес с хорошим менеджментом и четкой расстановкой приоритетов не стоит на месте. Рынок ломбардного кредитования — не исключение. Сейчас ломбарды все меньше воспринимаются как консервативные и неповоротливые организации.

Тем не менее, их деятельность до сих пор окутана множеством стереотипов: в ломбард приходят после отказа в банковском кредите, они работают нелегально, основной аудиторией являются малообеспеченные люди.

Однако современный ломбард — это своего рода финансовый "супермаркет", работающий как в оффлайн, так и онлайн-режиме. И в США, и в странах Европы такая бизнес–модель успешна. Единственное отличие от Украины в том, что американские ломбарды, так называемые "пауншопы", ориентированы на покупку и дальнейшую перепродажу подержанных вещей, а в меньшей степени — на кредитование под залог имущества.

Но с точки зрения внедрения новых услуг, украинские ломбарды более открыты и готовы к изменениям, чем американские. Например, бум безналичного обслуживания побудил вывести на рынок новые услуги — удаленный добор кредита, удаленное погашение и другие.

Это не единичный пример проактивной маркетинговой позиции ломбардов. Услуги компаний постоянно совершенствуются и пополняются новыми, но далеко не все знают, какими именно. Вот примеры самых актуальных услуг, которые можно получить в ломбардах в наши дни.

Частные лица могут получить кредит даже под нестандартные товары. У нас были случаи, когда предметом залога являлись: мотокультиватор, садовый измельчитель веток и лодки. Статистика компании показывает, что в 85% случаев клиенты выкупают залоговое имущество обратно.

Это свидетельствует о прагматичном подходе людей, которые, в основном, прибегают к таким действиям для решения срочных финансовых вопросов или каких–либо непредвиденных ситуаций.

Оперативная услуга для тех, кто хочет сдать в ломбард крупногабаритную бытовую технику (холодильник, микроволновку, стиральну машину), но не имеет желания тратить силы, время и деньги на ее перевозку к отделению. Или же человек просто переживает о безопасности транспортировки дорогостоящей техники, ценных ювелирных изделий к ближайшему ломбарду.

В этом случае представитель компании приедет сам к потенциальному клиенту: оценит залог, подпишет документы, выдаст деньги на месте и отвезет технику на хранение с помощью специального фургона. Такой сервис уже доступен в Киеве.

Многие люди не задумывались о том, что ломбард может стать надежным местом хранения наиболее ценных вещей, например, на период отпуска или командировки. Во-первых, безопасность сбережения залога гарантирует круглосуточная охрана и видеонаблюдение в отделениях. Во-вторых, все имущество страхуется компаниями-партнерами.

Приведу наглядный пример из нашего опыта. Допустим, у вас несколько золотых изделий, общим весом 25 г. Вы оставляете их в одном из ломбардных отделений. Оценочная стоимость изделий — около 16 тысяч грн.

Сроком до одного месяца минимальная сумма полученных денег "на руки" может быть 1600 грн. Ставка — 0,7% в день. Расходы на эту услугу составят 11,2 грн в день. Вы отправитесь в отпуск или командировку и будете спать спокойно, а через месяц забирете изделия, заплатив всего 336 грн. Для сравнения, в банке аренда ячейки обойдется от 750 до 1000 грн за один месяц.

После прочтения этих строк может возникнуть логичный вопрос: получается, что услуга хранения вещей в ломбарде выгоднее, чем аренда банковской ячейки, и безопаснее, чем хранить вещи в квартире? Ответ очевиден.

По данным Нацбанка, на 1 января 2019 года было эмитировано 59,4 млн банковских карт: дебетовых, кредитных, для соцвыплат. На любую из них можно получить кредитные деньги от ломбарда: это и безопасно и удобно, учитывая рост бесконтактных и онлайн–платежей.

Получение кредита безналичным способом позволяет получить максимальный уровень безопасности и комфорта, оставив в прошлом необходимость носить с собой большие суммы наличных денег при получении кредита.

Если вам не нужна вся сумма кредита наличными прямо сейчас, вы можете максимально обезопасить себя, зачислив часть или всю сумму кредита на платежную карту. Зачислить кредит на карту просто.

При оформлении кредита нужно сказать сотруднику ломбарда, что желаете получить деньги на платежную карту и зарегистрировать ее. Зачисление средств будет произведено в течение 2-3 минут, после получите SMS–сообщение. Что важно, зачисление производится без комиссий и дополнительных платежей.

Хотел бы рассказать еще об одном виде услуг, которые предоставляет рынок ломбардного кредитования — о дистанционном доборе остатка суммы на зарегистрированную банковскую карту, а также дистанционном погашеним процентов по кредиту.

В любой момент, с помощью одного телефонного звонка, вы можете получить кредитные средства на свою банковскую карту. Чтобы получить средства дистанционно, нужно выполнить несколько простых действий, не выходя из дома.

Для этого необходимо зарегистрировать банковскую карту в любом отделении ломбарда, позвонив на номер бесплатной горячей линии и оформив добор на банковскую карту. Это занимает не более пяти минут. Потом клиент может получить деньги в режиме реального времени.

Конечно, этот список не исчерпывающий и он будет пополняться новыми услугами и возможностями, поскольку ломбарды активно развивают e-commerce, становясь серьезными игроками на финансовом рынке.