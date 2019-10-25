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Новости
Украина
24 октября 19, 20:03
Совет Европы слабо реагирует на нарушение РФ прав человека
Дмитрий Разумков
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России позволили вернуться в ПАСЕ ради того, чтобы обеспечить защиту прав ее граждан.

Но Совет Европы слабо реагирует на такие нарушения и на попытки Москвы дискредитировать авторитет организации.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на Европейской конференции председателей парламентов стран-членов Совета Европы и партнеров в Страсбурге. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Украина обеспокоена тем, что организация (Совет Европы. – Ред.) слабо реагирует на постоянные тенденции нарушения прав человека в отдельных странах, в частности, в России. Хотя именно защита прав человека вместе с доступом к правосудию Европейского суда по правам человека были главным аргументом в пользу возвращения российской делегации. Наша страна, совместно с другими государствами, не готова мириться с попытками дискредитации авторитета Совета Европы", - сказал председатель ВР.

Разумков добавил, что Украина обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов Совета Европы из-за отмены права налагать действенные санкции на государства-члены, которые нарушают свои обязательства, проводят системную и целенаправленную политику пренебрежения правами человека.

"Двойные стандарты, к сожалению, иногда становятся частью повседневной процесса принятия решений в Совете Европы, что ставит под сомнение ценностные ориентиры этой организации", - подчеркнул Разумков.

Председатель Верховной Рады убежден, что решение об отказе от участия в осенней сессии ПАСЕ постоянной делегации украинского парламента в знак протеста против возвращения делегации России в ПАСЕ является вполне мотивированным.

"Это решение является реакцией на тотальное и системное нарушение агрессором прав человека на временно оккупированных территориях. Более того, ситуация с полномочиями украинской делегации создала опасный прецедент, последствия которого пока трудно спрогнозировать", - сказал спикер.

Он также отметил, что ментально Украина всегда принадлежала к Европейскому дому свободных наций.

"И граждане Украины заплатили сверхвысокую цену, защищая ценности демократического мира", - напомнил коллегам председатель ВР.
censor.net.ua
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