Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.65
USD
24.84
RUB
0.39
EUR
28.02
USD
25.22
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 октября 19, 20:08
По Крыму готовы к любым форматам - МИД
МИД
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В министерстве иностранных дел прокомментировали заявление российских коллег о признании полустрова "российским".

Украина готова к переговорам в любом формате о восстановлении суверенитета над территорией Крыма. Об этом в четверг, 24 октября, заявила спикер МИД Катерина Зеленко, сообщает Интерфакс-Украина.

"В дополнение к переговорам в нормандском формате, целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Россия осуществила международное преступление против Украины.

"Еще раз напоминаем России, что, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе в водах, прилегающих к украинскому Крыму", - напомнила Зеленко.

Комментируя высказанные ранее слова замминистра иностранных дел России Андрея Руденко о том, что признание Крыма "российским" со стороны Украины якобы станет "хорошей основой" для урегулирования вопроса о морском разграничении, Зеленко отметила: "Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма - очередная грязная манипуляция Кремля". 

Напомним, во время пресс-марафона 10 октябпя президент Владимир Зеленский заявил, что для него нормандский формат - "это еще и возможность поднятия вопроса Крыма".

В России обсуждать вопрос Крыма на нормандской встрече отказались.
bigmir.net
Ещё по теме:
Секретное российское подразделение дестабилизиует Европу
ЮНЕСКО заслушает доклад о ситуации в оккупированном РФ Крыму
В Крыму арестовали проукраинского активиста Приходько
Пристайко: Украина хочет обменять три группы людей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинский арсенал: бронеавтомобиль «Дозор-Б». ФОТО
noimageВИДЕО:В Киеве задержали толпу нелегалов со всех уголков мира
noimageВИДЕО: На Троещине на рынке "Радосинь" взорвали гранату
noimageПодтвержден случай дифтерии у 9-летнего мальчика в Киеве
noimageГруппа нардепов посетила КПВВ "Станица Луганская". ФОТО
Лента новостей