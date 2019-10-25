По Крыму готовы к любым форматам - МИД

Украина готова к переговорам в любом формате о восстановлении суверенитета над территорией Крыма. Об этом в четверг, 24 октября, заявила спикер МИД Катерина Зеленко, сообщает Интерфакс-Украина.

"В дополнение к переговорам в нормандском формате, целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Россия осуществила международное преступление против Украины.

"Еще раз напоминаем России, что, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе в водах, прилегающих к украинскому Крыму", - напомнила Зеленко.

Комментируя высказанные ранее слова замминистра иностранных дел России Андрея Руденко о том, что признание Крыма "российским" со стороны Украины якобы станет "хорошей основой" для урегулирования вопроса о морском разграничении, Зеленко отметила: "Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма - очередная грязная манипуляция Кремля".

Напомним, во время пресс-марафона 10 октябпя президент Владимир Зеленский заявил, что для него нормандский формат - "это еще и возможность поднятия вопроса Крыма".

В России обсуждать вопрос Крыма на нормандской встрече отказались.











