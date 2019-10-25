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Новости
Украина
24 октября 19, 20:38
В Украине попросил убежища фигурант резонансного дела в РФ
пограничник
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В РФ россиянина обвиняют в создании экстремистской организации с целью свержения власти

В Украине попросил политического убежища фигурант резонансного российского дела "Нового величия" о создании якобы экстремистской организации для свержения конституционного строя РФ. Об этом сообщает ВВС Украина.

Ранее Госпогранслужба сообщила, что на контрольно-пропускном пункте в Черниговской области 26-летний россиянин попросил политического убежища.

Координатор юридической службы проекта ОВД-Инфо Алла Фролова подтвердила агентству, что это - Сергей Гаврилов, один из четырех обвиняемых по делу "Нового величия", который в РФ должен находиться под домашним арестом.

Имя попросившего убежище россиянина агентству подтвердили также в ГПСУ.

В РФ Гаврилова обвиняют по статьям об организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) и участию в нем (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).
liga.net
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