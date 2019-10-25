Сенцов: "В Европе не понимают, что такое Россия"

"Глобально я рассказываю о противостоянии с Россией. В Европе не понимают, что такое Россия, как думает российский народ, у меня есть что рассказать. Об этом я говорил с Эммануэлем Макроном (президент Франции. - Ред.), с руководством ПАСЕ. Я всегда стараюсь выводить разговор в конкретику, задавать, возможно, неудобные вопросы", - рассказал он в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

По словам Сенцова, Макрон понимает истинные цели президента РФ Владимира Путина, но у него есть свои задачи.

"Да, он понимает, но и мы должны понять, что он президент Франции, а не Украины. У него свои задачи, сейчас он пытается стать локомотивом новой Европы. То же и с ПАСЕ, участники которой стремятся вернуть Россию в диалог и уверены в правильности этого решения", — подчеркнул он.

Режиссер добавил, что украинцам может не нравиться такое положение вещей, но с этим придется работать как с данностью.

"Мы можем устраивать демарши, можем троллить их в парламенте, но толку будет мало, от нас в мировой политике мало что зависит. И выход один: становиться сильнее. Потому что политика - это вещь достаточно циничная. Ты - мне, я - тебе. Мы тебе поможем - для чего? Чтобы ты мог помочь потом нам. Поэтому пока мы не станем сильными по‑настоящему, когда с нами начнут считаться не только в военном плане, но и в экономическом, нам сложно придать нашему голосу вес", - резюмировал Сенцов.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.