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25 октября 19, 09:15
ВИДЕО: На Троещине на рынке "Радосинь" взорвали гранату
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Правоохранители разыскивают злоумышленника.

В Киеве по адресу улица Теодора Драйзера, 8, на территории рынка Радосинь в ночь на 25 октября около 00:40 прогремел взрыв. 

К счастью, в результате никто из людей не пострадал. 

Об этом сообщает Информатор. 


По словам сотрудника охранной фирмы "Шериф", которые приехали на сработку сигнализации, взрыв прогремел в проходе между МАФами. С фасада все было закрыто ролетом. Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил боеприпас. По информации правоохранителей, мужчина был сам.


Предварительно, сдетонировала граната. На месте остались осколки взрывного устройства. Среди них лежал и рычаг от гранаты. К счастью, никто из людей не пострадал. От взрыва и осколков побились стекла в нескольких сооружениях.



На месте работали экипажи полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Как сообщалось 23 октября, появилось фото ветерана АТО погибшего от взрыва гранаты в Киеве на улице Пушкинской.
bigmir.net
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