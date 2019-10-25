Украинский арсенал: бронеавтомобиль «Дозор-Б». ФОТО

АвтоКрАЗ смог быстро предложить лицензионные «Кугуар», «Спартан» и «Кобру» от канадско-эмиратской компании Streit Group, киевская «Практика» — «Козак-1» и «Козак-2», корпорация «Богдан» — «БАРС-6» и «БАРС-8», «Ленинская кузница» (или, как она сейчас называется, «Кузня на Рыбальском») — «Тритон», совсем уж неизвестная фирма «Украинская бронетехника» представила «Вартанян-2». И это на фоне того, что до начала войны на Донбассе Харьковское КБ по машиностроению долго и мучительно протаскивало на вооружение «Дозор-Б», специально спроектированный под требования военных.

Его история началась еще в конце 1990-х годов, когда в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению по техническим условиям Министерства обороны Украины началась разработка легкой бронированной машины для замены в войсках советской БРДМ-2.

Так как у «харьковчан» существовало понимание того, что бюджет армии, мягко говоря, небольшой, то было разработано два варианта — более дешевый «Дозор-А» (представлен на оружейной выставке «Оружие и безопасность-2004») и полноценный бронеавтомобиль «Дозор-Б».

В итоге оба варианта не вызвали интереса у военных, и в 2011 году ХКБМ через кипрский оффшор продала лицензию на вариант «Дозор-Б» польской фирме «Mista», которая в 2013 году наладила серийное производство варианта броневика под названием Oncilla. Интересно, что до этого фирма специализировались только на выпуске бульдозеров и подобной гражданской техники, поэтому ей понадобилось два года, чтобы подготовить производственную линию для серийного производства бронеавтомобиля. Да и то первый экземпляр для поляков был собран на Киевском бронетанковом заводе.

При этом в процессе подготовки к серийному производству была доработана система подвески, внесены и другие довольно серьезные изменения. Планировалось, что машина будет поставляться на вооружение польской армии, однако польское военное ведомство от закупок отказалось, и за все время известна только одна экспортная поставка нескольких машин для армии Сенегала.

Стоит отметить, что бронированный автомобиль «Дозор-Б» имеет классическую компоновку. Бронекорпус обеспечивает защиту экипажа и десанта от огня стрелкового оружия, осколков снарядов и мин, а именно: от 7,62-мм бронебойных пуль с расстояния 30 метров и осколков 150-мм осколочно-фугасного снаряда, взорванного в 50 метрах. В лобовой проекции «Дозор» защищает экипаж от бронебойных пуль Б-32 калибра 12,7-мм с дальности 100 м, борта — 450 м, кормы — 600 м.

Вооружение бронетранспортера «Дозор-Б» в виде 12,7-мм пулемета НСВТ позволяет поражать живую силу и легкобронированную технику противника, а также вести эффективный огонь по воздушным целям, которые летят на дозвуковых скоростях. Корпус изнутри обит противоосколочной защитой.

В 2014 году «Дозор-Б» прошел государственные испытания и был доработан для возможности установки других двигателей, поскольку немецкая компания Deutz (под двигатели которой изначально планировали разворачивать производство) в то время отказалась поставлять их.

По результатам войсковых испытаний появилась новая улучшенная версия, которая была представлена в августе 2015 года. Прежде всего был перекомпонован отсек: теперь бронеавтомобиль мог вместить вместо шести десантников семь.

Была установлена более мощная лебедка с тяговым усилием 6800 кгс с защитным экраном — на предыдущей стояла менее мощная (4100 кгс) в открытом состоянии. Большая лебедка дала прибавку в габаритах: длина увеличилась на 200 мм. На машине появились инструментальные ящики, что также дало прибавку в ширине +50 мм. Больше стал и объем топливного бака — 180 л против 146 л.

Кроме того, были установлены система постановки дымовой завесы, прибор радиационной разведки, модернизированная панель приборов, обновленная спутниковая навигационная система, автоматическая система пожаротушения, предпусковой подогреватель, фильтровентиляционная установка, лафет, электроподогрев лобового стекла и боковых зеркал.

Машина образца 2014 г.

Дополнительное оборудование добавило 100 кг веса в «Дозор-Б», но сделало его более подходящим для армейских условий.

С началом войны на Донбассе украинской армии срочно понадобилось огромное количество броневиков класса 4×4 — как для замены морально и физически устаревшего БРДМ-2, так и для вооружения вновь формируемых частей и подразделений.

Уже в июне 2014 года военные заявили о готовности заключить контракт на выпуск сразу 200 экземпляров. Нашелся и подрядчик — Львовский бронетанковый завод, где пообещали начать серийное производство уже в сентябре.

Однако, как оказалось впоследствии, это были только благие пожелания — возможностей для запуска производства не имелось. Кроме того, обнаружились серьезные проблемы с броней для них. Собственно бронекорпуса попытались варить в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. При этом изначально планировалось использовать отечественную сталь марки «71», но, как оказалось, производство стали требуемых толщин усложнено, поэтому выбрали польскую марки Armstal 500.

«Дозор-Б» во время государственных испытаний

Пока суд да дело, «Укроборонпром» заявил, что в армию в 2015 году будут поставлены 50 «Дозоров». Однако к ноябрю удалось с горем пополам сделать и передать на государственные испытания только пару машин. На одной из них даже прокатился лично министр обороны Украины Степан Полторак.

А дальше начались проблемы. Государственные испытания выявили почти полсотни недостатков. Результатом компромисса стало совместное соглашение между Минобороны и «Укробонпромом», в котором значилось, что машина будет принята на вооружение, но лишь после устранения выявленных проблем и подготовки необходимой документации для изготовления установочной партии из 10 машин.

К концу марта она была готова для передачи военным. Однако практически сразу на днищах двух машин обнаружились сквозные трещины длиной около 40-50 см в зоне расположения двигателя, при этом машины, на которых были обнаружены трещины, прошли чуть более 400 и 100 км. Предпосылки к образованию трещин были и у третьей машины.

Понятно, что ни о какой приемке речь не шла — фактически по состоянию на весну 2018 года оставшиеся машины все еще находились в составе 95-й аэромобильной бригады ДШВ в статусе «подопытные испытания» (зато их прогнали на параде на День независимости в 2018 году). Фактически можно предположить, что вопрос с броневыми сталями не решился, поскольку больше машин на вооружении ВСУ не замечено.

«Дозор-Б» на параде 2018 г.

Также есть сведения, что в 2014 году один «Дозор-Б» был передан 1-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины, однако дальнейшая судьба машины неизвестна.

В целом стоит отметить, что судьба довольно неплохого проекта оказалась печальной. На сегодня продвигать его фактически некому, а частные конкуренты (та же киевская «Практика») продолжают совершенствовать свои машины, заслуженно получая государственные контракты.

Однако такой машины армии явно не хватает, особенно в плане создания специальных моделей — в том числе, например, командно-штабной машины и самоходного миномета.